«Их до сих пор вытаскивают из-под обломков»: жена «мобика» рассказала о разгроме в Макеевке 3.01.2023, 10:50

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В здание ПТУ попали четыре снаряда.

Среди мобилизованных, погибших в оккупированной Макеевке Донецкой области, были военнослужащие из Самарской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. «Важным историям» эту информацию подтвердили родственницы двух мобилизованных, которые находились в здании ПТУ, попавшем под обстрел.

Одна из собеседниц, чей мобилизованный муж был дислоцирован в макеевском ПТУ, рассказала, что ему удалось выбежать из здания после того, как туда попал первый снаряд, а всего попаданий было четыре. По ее словам, в ПТУ находились военнослужащие из двух полков, 44-го и 45-го.

Женщина утверждает, что информация о 63 погибших от российского Минобороны неверная: «Погибло намного больше. Их до сих пор вытаскивают из-под обломков». «Как только они приехали туда, сразу стали снаряды прилетать рядом. Может, местные жители [сдали расположение]. Они там ядом дышали на них», — рассказала она.

Еще одна женщина, чей сын был дислоцирован в ПТУ, рассказала, что спастись удалось артиллеристам: «Они в подвальном помещении были, успели выбежать». Ее сыну удалось спастись, так как в момент удара он со своим взводом не находился на территории ПТУ. По словам женщины, в здании было около 400 человек — с учетом взвода, покинувшего ПТУ.

«Мозги с ботинок снимаем», — передала еще одна собеседница «Важных историй» слова своего мужа, который после мобилизации был дислоцирован в Макеевке. Еще две женщины подтвердили, что их родственники из 44-го полка дислоцированы в Макеевке, но не уточнили, находились ли мужчины в здании ПТУ.

Ранее сайт Charter97.org сообщил о крупном «прилете» по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, до 600 мобилизованных из России.

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