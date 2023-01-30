С Лукашенко церемониться не будут 1 Валерий Карбалевич

30.01.2023, 9:19

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Почему именно сейчас ЕС решил принять новые санкции.

Корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе со ссылкой на полученные им документы сообщает, что Европейский союз подготовил новый пакет санкций против Беларуси за ее роль в поддержке полномасштабного российского вторжения в Украину.

Предлагаемые санкции во многом дублируют ограничения, которые Евросоюз уже ввел против России, в частности, относительно энергетического сектора и экспорта ключевых технологий. Новые ограничительные шаги в отношении Беларуси планируется увязать с 10-м пакетом санкций против России.

Оба документа планируется принять на следующей неделе. Хотя, по прежней информации, 10-й пакет санкций против России предполагалось принять в конце февраля.

Что важно отметить, документ предусматривает возможность использовать так называемые «вторичные санкции». То есть он позволит ЕС преследовать тех, кто помогает обходить санкции, наложенные на белорусских физических и юридических лиц.

Стоит оговориться, что пока информация неофициальная и речь идет о намерении, проекте. Для принятия решения нужен консенсус всех 27 стран-членов ЕС. Нельзя исключать, что какое-либо государство (например, Венгрия) заблокирует новый пакет.

Принятие новых санкций в отношении Беларуси было анонсировано председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 10 января. Подробности появились только сейчас.

Примечательно, что с июня прошлого года ЕС не вводил новых санкций в отношении Беларуси, хотя против России такие ограничения принимались за это время несколько раз. Таким подходом ЕС указывал, что не отождествляет вину Беларуси и России в войне против Украины, видит разницу в подходах Москвы и Минска, учитывает, что белорусская армия непосредственно в агрессии не участвует. Поэтому РФ получила гораздо более сильные санкции, чем Беларусь. И такой дифференциацией ЕС давал Лукашенко шанс для отступления.

Надо отметить, что в последнее время участие Беларуси в войне против Украины скорее уменьшилось. С октября белорусская территория не используется Россией для запуска ракет или дронов. По последней информации украинской разведки, численность российских войск в Беларуси уменьшилась примерно до 5 тысяч.

Тогда почему именно сейчас ЕС решил принять новые санкции в отношении Беларуси? Точно ответить на этот вопрос сложно. Можно высказать только версии.

Возможно, в течение последних полугода между различными европейскими столицами шли дискуссии о том, стоит ли наказывать белорусский режим новыми санкциями. И сейчас в результате споров европейские лидеры созрели для принятия консолидированного решения. В Брюсселе увидели, что Лукашенко хоть и не посылает свою армию на войну, однако и дистанцироваться от России не хочет. А это, наверное, ожидалось.

Кроме того, действует логика конфликта. Во время долгой конфронтации не может длительное время сохраняться статус-кво. Либо военный конфликт идет к примирению, либо к эскалации. У нас как раз последний случай. А в такой ситуации не до церемоний, тонкостей и нюансов в позициях сторон конфликта.

Война в Украине стала войной на истощение. При таком положении вещей неизбежно делается ставка на истощение противника и его союзников. Не случайно 10-й пакет санкций распространяется не только на Беларусь, но и на другого российского союзника - Иран.

Думаю, триггером новых санкций ЕС стал и еще один фактор. Это внутренняя политика лукашенковского режима, который принял целую систему мер, направленных на усиление политического террора против оппозиции. А также комплекс мер против иностранного капитала, отказ платить долги кредиторам в валюте и др. Вот эта эволюция режима в сторону тоталитаризма и сознательный отказ от правил и норм, по которым функционирует экономика в мире, стал еще одним из оснований перехода к более жесткому разговору с официальным Минском.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

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