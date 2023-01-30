Ученые нашли на Эвересте манулов

Ученые нашли на Эвересте манулов1
- 30.01.2023, 9:28
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Животное отлично адаптировано к холодным условиям Азии.
Кошка Палласа, возможно, выглядит не так эффектно как лев или тигр, но это невероятно фотогеничное животное. Кот с округлыми ушами, коренастым телом и вечно недовольным выражением лица также зовутся манулом. И он отлично адаптирован к холодным условиям Азии, пишет techinsider.
Еще в 2019 году группа исследователей National Geographic отправилась в экспедицию на Эверест. Во время путешествия команда собрала образцы кошачьего помета из двух разных мест в непальском национальном парке Сагарматха на горе. Образцы были взяты с участков на высоте более 5000 метров.
Команда опубликовала свои выводы в зимнем номере журнала Cat News за 2022 год. «Это феноменально — обнаружить доказательства существования этого редкого вида на вершине мира», — заявила биолог Трейси Сеймон.
Анализ ДНК образцов экскрементов подтвердил присутствие минула в этих местах, который, вероятно, питался ласками и пищухами (мелким млекопитающим). Эти результаты проливают свет на биоразнообразие региона.
Исследователи хотели бы лучше понять численность популяции кошек, ареал их обитания и рацион питания на горе Эверест, поэтому будущая работа может включать установку камер или сбор большего количества образцов экскрементов.