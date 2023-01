ISW: Война в Украине перешла на новый этап 30.01.2023, 9:40

Аналитики выделяют три основных периода боевых действий.

Задержки с предоставлением Украине западных систем дальнего огня, передовых комплексов ПВО и танков ограничили способность Сил обороны использовать возможности для более масштабных контрнаступлений. Хотя для них были все предпосылки, представленные неудачами вражеских войск РФ на фронте.

Это привело к тому, что боевые действия перешли в позиционную войну, позволяя оккупантам вернуть себе инициативу, если они захотят, и поднять планку для будущих украинских наступлений. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), заявляя, что схема доставки западной помощи Киеву сильно повлияла на ход войны.

«Обсуждения на Западе предполагаемых «патовых» условий и трудности или невозможности возвращения Украине значительной части территории, захваченной Россией в 2022 году, недостаточно объясняют, как задержки Запада с предоставлением необходимого военного оборудования усугубили эти проблемы. Медленное разрешение и прибытие помощи были не единственными факторами, ограничивающими способность ВСУ продолжать крупномасштабные контрнаступательные операции. Факторы, присущие украинским военным и политическим решениям, также способствовали задержке контрнаступлений», – говорится в сводке от 29 января.

На 340-й день войны в ISW отметили: не готовы признать, что все украинские военные решения были оптимальными. Но как историки они не наблюдали безупречного принятия таких ни в одной войне. Однако аналитики считают, что нерешительность Запада в отношении поставок оружия в военное время недостаточно учитывала предсказуемое требование перевести Украину с советских систем на западные, как только партнеры взяли на себя обязательство помочь Киеву отбить вторжение войск РФ в 2022 году.

Эксперты признали, что военная помощь, предоставленная возглавляемой США западной коалицией, была необходима для выживания Украины. Западные военные консультации перед вторжением 24 февраля помогли украинским военным противостоять первоначальному российскому вторжению. Системы вооружений, такие как противотанковые ракеты «Джавелин», помогли отбить этот натиск и отбросить наступление оккупантов на Киев к исходным точкам.

Кроме того, предоставление членами западной коалиции основных систем вооружений и боеприпасов советской эпохи поддерживало ВСУ на протяжении всей войны. Поставка более совершенных систем, таких как 155-мм артиллерия американского производства (в апреле), а затем HIMARS (в июне), облегчила украинские контрнаступления, которые освободили большую часть Харьковской области, а затем западную часть Херсонщины. А прибытие систем ПВО NASAMS в ноябре помогло остановить российскую беспилотную и ракетную кампанию, атакующую гражданскую инфраструктуру Украины.

«Война развернулась до сих пор в три основных периода. Россияне владели инициативой и вели наступление с 24 февраля по 3 июля 2022 года, после чего их атаки достигли кульминации. Украинцы перехватили инициативу и начали широкомасштабные контрнаступления в августе, которые завершились освобождением западной части Херсонской области 11 ноября. С тех пор Украина не смогла начать новое крупное контрнаступление, что позволило конфликту перейти в позиционную войну, позволяя россиянам вернуть себе инициативу, если они захотят, и поднять планку для будущих украинских контрнаступлений, даже если они этого не сделают. Схема доставки западной помощи сильно повлияла на ход этого конфликта», – заявили в ISW.

Там считают, что нежелание Запада начать поставки Украине более совершенных западных систем вооружения, особенно танков, ударных систем дальнего действия и комплексов ПВО, «ограничило способность ВСУ инициировать и продолжать крупномасштабные контрнаступления».

Военные эксперты напомнили, что грамотная схема контрнаступательной кампании предусматривает скорейшее прекращение наступления врага и быстрое начало решительных контратак с целью использования дезорганизованности и неподготовленности врага к последующим крупным операциям. А затем продолжение контрнаступлений с как можно более короткие паузы между ними, чтобы помешать врагу перегруппировать свои силы и, возможно, вернуть инициативу.

Многие факторы способствуют тому, что большинство вооруженных сил не соответствуют этому идеальному стандарту, и украинские военные тоже столкнулись с множеством внутренних проблем для этого.

«Однако оружие и припасы всегда играют центральную роль в планировании и проведении надежных кампаний. У Украины не было серьезной оборонной промышленности перед вступлением в войну, и поэтому она почти полностью зависела от своих западных покровителей в обеспечении техникой, необходимой ей для остановки первоначального российского наступления, а затем, в еще большей степени, для инициирования и поддержания контрнаступлений. Таким образом, модели западной помощи сильно повлияли на способность Украины разрабатывать и осуществлять разумные планы кампании», – убеждены аналитики.

Они отметили, что российское вторжение началось 24 февраля прошлого года, и единственная крупная фаза наступательных операций ВС РФ продолжилась захватом Лисичанска 3 июля. Затем они достигли кульминации, и в июле Кремль вообще потерял инициативу в боях.

«Признаки того, что российское наступление достигнет кульминации и что западное оружие потребуется в больших масштабах, ясно проявились в конце мая и июне… Если бы цель Запада состояла в том, чтобы сократить войну, ускорив освобождение Украиной оккупированной территории, оценка того, что запасы оружия советских времен, хранящиеся у дружественных государств, истощаются, должна была вызвать фундаментальные изменения в предоставлении западной помощи, начиная с июня 2022 года», – указали аналитики на ошибку Запада.

По их мнению, партнеры должны были начать создавать условия для перевода Украины на использование западных вооружений, включая танки, артиллерию и авиацию, еще к началу лета 2022 года и до прогнозируемой кульминации российских наступательных операций.

«Если бы Запад начал поставлять Украине оборудование, необходимое для длительных контрнаступательных операций, когда российские наступления достигли кульминации, Украина могла бы начать эти контрнаступательные операции раньше. Если бы Запад начал работу по полному переводу Украины на западные системы, когда необходимость в этом стала очевидной летом 2022-го, можно было бы создать условия, позволяющие Украине продолжить контрнаступательные операции после Херсона и тем самым лишить россиян в возможности перегруппировать свои силы и попытаться вернуть себе инициативу», – заявили в Институте изучения войны.

Там считают, что задержки Запада с предоставлением Украине материальных средств, необходимых для этого, напротив, «оказали лавинообразное воздействие на способность ВСУ проводить и поддерживать контрнаступления». Тем временем оккупационные войска РФ воспользовались этими задержками, чтобы «закрыть окна уязвимости», вызванные их собственными поражениями и некомпетентностью, мобилизовав людские ресурсы и технику и начав рационализировать свои силы. Так они возобновили наступление на Бахмут.

«Постоянные задержки с поставкой западной военной техники, когда стало очевидно, что она нужна или скоро понадобится, способствовали затягиванию конфликта. Они, конечно, не единственная причина такой задержки, но Запад должен признать тот вклад, который эти задержки внесли в ограничение способности Украины быстрее освобождать большую часть своей территории», – подчеркнули в ISW.

Аналитики говорят, что недавние обязательства Запада по предоставлению Украине танков и бронетранспортеров, необходимых ей для дальнейших контрнаступательных операций, важны, но задержки с выполнением этих обязательств могут стоить ВСУ возможности для контрнаступления этой зимой. Российские силы, вероятно, готовятся начать собственное наступление в Луганской области и усиливают действия в районе Бахмута.

Считается, что если у Украины еще нет техники, необходимой для начала контрнаступления, то ей, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий. Задержка, вероятно, будет продлена из-за погодных условий. И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней оттепели, который, скорее всего, придется на март и апрель, что затруднит, если не сделает невозможным, быстрое механизированное контрнаступление.

«Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить свои крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории. Текущие российские наступления вполне могут привести к большему успеху до этого. Западу необходимо будет избегать ошибочного вывода о том, что будущие украинские контрнаступления невозможны, исходя из временных рамок, обусловленных собственными его задержками в предоставлении необходимых материальных средств и метеорологическими условиями... ISW продолжает считать, что Украина может освободить критическую территорию при нынешнем и обещанном уровне поддержки Запада и что это является вопросом жизненно важных национальных интересов западных партнеров, чтобы Украина достигла этого», – подытожили в Институте изучения войны.

