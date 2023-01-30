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На трассе в Ивьевском районе перевернулся автомобиль

  • 30.01.2023, 10:33
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На трассе в Ивьевском районе перевернулся автомобиль

Водитель погиб, пассажир в реанимации.

Вечером в воскресенье на трассе М6 «Минск – Гродно» произошла авария с автомобилем Nissan. Водитель погиб на месте, пассажир попал в реанимацию — оба не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП случилось в половину десятого вечера 29 января на трассе М6 «Минск – Гродно» вблизи деревни Бакшты Ивьевского района.

46-летний местный житель за рулем Nissan ехал в сторону Минска. Он не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель погиб на месте происшествия, его 36-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию местной больницы. По предварительной информации, оба не были пристегнуты ремнями безопасности не пользовались.

По факту ДТП проводится проверка.

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