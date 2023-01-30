«Раньше думала: сидишь себе, катаешься и деньги получаешь» 30.01.2023, 11:07

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Белорусские таксисты рассказали о работе и заработке.

«Когда начал работать в такси, думал, куда я влез?! Но потом втянулся». О причинах выбора этой профессии, плюсах и минусах работы, пассажирах и конфликтных ситуациях Intex-press рассказали барановичские таксисты.

«Или поездка бесплатная, или я отправляю жалобу»

Александр, 46 лет, таксует почти 2 года:

Такси для жителя Барановичей Александра – это подработка, основная работа – на заводе. Ездит мужчина на своем автомобиле, и это, говорит он, стало главным плюсом в пользу подработки в такси.

– У меня сын – студент, а на заводе зарплата сами знаете какая. Поэтому пошел в такси, чтобы и лишнюю копейку заработать, и сыну помочь, – поясняет Александр.

Таксует мужчина по выходным: с вечера пятницы по воскресенье, и в праздничные дни. До этого, рассказывает Александр, он подрабатывал «мастером на час». Но «беготня с инструментами и стремянками» не всегда приносила стабильный доход.

– Когда начал работать в такси, думал, куда я влез и зачем мне это надо?! Столько всяких ситуаций было. Но потом втянулся, – отмечает водитель.

По его словам, «выгодность работы» зависит от пассажиропотока. Когда «фиолетовая зона» – количество машин меньше, желающих поехать больше – водители зарабатывают.

– Я плачу «Яндексу» за пользование приложением и автопарку за подключение. За время моей работы особо ничего не изменилось кроме налога, он вырос с 5 до 20%, – поясняет Александр.

Он также отмечает, что с появлением в нашем регионе российских военных заработная плата у него сильно не увеличилась.

– Да, случаются такие пассажиры. Но бывало, что вызовут к полигону такси, ты приезжаешь, а люди не приходят. В итоге стоишь, час ждешь, а потом порожняком возвращаешься. И за это никто не платит. Поэтому я лучше выберу другой маршрут, – говорит Александр.

Есть и другие минусы. К примеру, как отмечает мужчина, водители, у которых нет возможности работать по 12 часов в сутки 26 дней в месяц, до того, как примут заказ, не видят полную информацию о заказе: стоимость поездки, весь маршрут и конечную точку.

– Отсутствие такой функции – это кот в мешке. Что делать, если придется ехать далеко, а маршрут меня не устроит? «Яндекс» рассчитывает стоимость поездки по кратчайшему маршруту. Но ехать по нему иногда невозможно – машину жалко. А за километраж в объезд мне никто не доплатит, – рассказывает Александр. – Пассажиры обижаются, когда таксист отменил заказ и уехал. А это просто говорит о том, что водитель увидел конечный пункт после принятой поездки и передумал туда ехать.

С пассажирами тоже бывают разные ситуации. Хотя, в целом, как отмечает водитель, большинство – адекватные люди. Но попадались и такие, которые шантажировали и оскорбляли.

– Помню, когда только устроился, подвозил молодую пару. Поездка стоила около 3 рублей. Парень написал комментарий в техподдежку «Яндекса»: «водитель такси чертовски пьян, разберитесь с ним», и в конце поездки показал его мне со словами: «Или ты нас привез бесплатно, или я отправляю сообщение». А я только устроился, и тут такой трэш. В итоге согласился, что поездка бесплатная. Он дал мне рубль, мол, «хотя бы на бензин», – вспоминает Александр. – А был случай, когда я приехал на точку, а пассажир стоит в 20 метрах от меня, звонит и кричит: «Придурок, ты куда приехал?!». И начинает орать на меня. Я отменил заказ. Каждый таксист может делать отмену по веской причине. Их несколько: пассажир не вышел, не устраивает цена и маршрут, сломался автомобиль, некорректное поведение пассажира.

Из плюсов работы в такси мужчина отмечает несколько. Это возможность совмещать ее с основной работой, свободный график и возможность работать из любой точки Беларуси.

«За время работы поняла, что это не легкий хлеб. Хотя раньше мне казалось наоборот»

Елена, 44 года, проработала в такси два месяца:

Жительница Барановичей Елена говорит, что пошла в таксисты после руководящей должности, «чтобы не сойти с ума от мыслей». А такси в качестве новой работы выбрала еще и потому, что туда легко устроиться. Правда, раньше она думала. что и деньги за рулем можно заработать неплохие. Но на деле, отмечает Елена, все оказалось иначе.

– Из всех вариантов, из которых я выбирала, такси тогда показалось мне самым оптимальным. К тому же, для меня это был своеобразный опыт, – рассказывает горожанка. – Я проработала два месяца и нашла работу с более удобным графиком и постоянной зарплатой. За два месяца я поняла, что это не легкий хлеб, однозначно. Раньше мне казалось наоборот. Сидишь себе, катаешься и деньги получаешь. Но все совсем не так.

По словам Елены, в работе такси она увидела только минусы, никаких плюсов.

– Я не вижу в этой работе ничего хорошего. Чтобы получить свои 35% от дохода, надо отработать минимум 14 часов. Твоя зарплата зависит от погодных условий, состояния транспорта, пассажиропотока, ценообразования, – перечисляет она. – А ты отвечаешь за автомобиль, за пассажиров. Просто голова идет кругом…

По мнению Елены, в Барановичах выгодно работать в такси только тем, у кого есть свой автомобиль. Но и тут есть нюансы в виде амортизации и ужасного состояние городских дорог.

– И если все посчитать, то шкурка выделки не стоит, – резюмирует она.

«В такси пошел, потому что нет других вариантов»

Александр, 32 года, таксует больше 2 лет:

По словам горожанина Александра, в такси он «то устраивается, то увольняется, то снова устраивается». И так уже в пятый раз. Для него – это подработка, когда свое дело не дает никакого дохода.

– Мое дело (какое именно, мужчина не желает говорить, – прим.) имеет сезонный характер. Идет хорошо – работаю там, идет плохо – иду в такси. Чего дома сидеть? – рассуждает горожанин. – В такси пошел, потому что нет других вариантов. А куда, на стройку идти?! У нас в городе вариантов подработки нет. А в такси все легально, прозрачно, водитель получает свои деньги на руки, и всем хорошо.

По его словам, таксисты, которые работают на проценте, зарабатывают больше 1000 рублей в месяц. Правда, при условии, что работают по графику.

– Я плачу процент автопарку за автомобиль, таксопарк заправляет машину, оплачивает мойку, а я просто катаюсь за рулем и зарабатываю деньги, – с улыбкой рассказывает Александр. – Мне на руки отдают 28% от всего, что откатал за смену. Зарплату выдают каждую смену, минимум 50 рублей я имею точно.

Такие деньги, отмечает мужчина, больше нигде не заработаешь. А если и есть что-то похожее, то встает вопрос условий труда.

– Только если автослесарем на процент устроиться, то можно столько же зарабатывать, но ты постоянно грязный и в мазуте. А тут за рулем катаешься чистый и опрятный под музыку, – аргументирует он.

По словам Александра, с появлением в регионе российских военных заработок у таксистов повысился.

– В большинстве своем они берут такси «от бордюра» и готовы платить столько, сколько скажет водитель. Вот только пассажиры они не всегда культурные, – отмечает мужчина.

Впрочем, и другие пассажиры, как уверяет водитель, тоже иногда доставляют немало хлопот и требуют к себе повышенного внимания.

– Некоторые думают, что водитель должен под подъезд подъехать, дверь открыть и ручку подать. Но такси, как по мне, – это та же маршрутка, только едешь ты не с кучей людей, а один, – рассказывает он.

Из плюсов в работе такси Александр называет новые знакомства и полезные связи.

– Несмотря на различные неурядицы, я считаю, что работа в такси намного лучше некоторых других профессий. И пока мое дело не начнет приносить стабильный доход, я буду таксовать, – отметил он.

«Раньше могла заработать 1700 рублей»

Наталья, 29 лет, работает в такси два с половиной года:

Наталью пойти работать в такси заставили трагические семейные обстоятельства: умер муж, а кормить ребенка и себя надо. Говорит, что просматривала много разных вариантов. Но везде требовался опыт работы, а у Натальи его не было.

– Каких только вакансий не перебрала, но все без толку. А в такси опыт работы был не нужен, и водительское удостоверение у меня было. Почему бы этим не воспользоваться? – вспоминает она.

Наталья работает по договору подряда, посменно, ездит на автомобиле автопарка, к которому подключена, и имеет процент от дохода.

По ее словам, за два с половиной года работы в такси, условия работы очень сильно изменились, а зарплата уменьшилась.

– Когда я только начинала работать, могла заработать 1700 рублей. Еще и отдыхать успевала. А сегодня без выходных, работая в праздничные дни по 14 часов, при максимальном количестве заказов, получаешь 750-800 рублей на руки. И это самая большая сумма на моей памяти за последнее время, – говорит Наталья.

Горожанка считает, что такое ощутимое различие в зарплате связано с подорожанием топлива и запчастей. Последние, к тому же, не всегда можно найти. А аренда автомобиля сегодня обходится на 50 долларов дороже, чем год назад, уверяет Наталья.

– Средняя аренда автомобиля – 330 рублей в неделю. Добавить топливо – газ-пропан. В неделю, если работать по 12-14 часов, 280 рублей стабильно уходит на топливо. Вот и остается 150-200 рублей в неделю на жизнь, – говорит она.

В связи с военными учениями и появлением в регионе российских военных, заказов у барановичских таксистов, по словам горожанки, стало больше, особенно по ночам. И норму работы по заказам можно выполнить быстрее, что, конечно, отражается и на заработке.

– Но и проблем стало гораздо больше. Недавно мне выпал заказ на Деревную, где расположен полигон. По пути меня остановил наряд ДПС, уточнили, куда и зачем еду. Когда выяснилось, что такси заказали военные, меня попросили уехать. Даже пригрозили, что в противном случае заберут машину. Мне эту поездку никто не возместил, – поясняет Наталья. – Коллеги рассказали, что и у них были подобные случаи. Так что эти проблемы не стоят тех денег.

Среди минусов в работе таксисткой Наталья указывает простои на железнодорожных переездах, где «можно и 40 минут простоя словить», отсутствие такого понятия, как больничный – работаешь или болеешь, все равно плати аренду.

Не обходится, рассказывает горожанка, и без конфликтов. Но самое обидное – это слышать оскорбления от мужчин.

– Часто слышу в свой адрес, что «приличная женщина в такси работать не пойдет». Поначалу пыталась переводить все в шутку, теперь уже никак не реагирую на это. А было и такое, что останавливалась и отказывала в поездке, – говорит она.

Единственным весомым плюсом для Натальи в этой работе является возможность самой регулировать график:

– У меня ребенок – астматик, ситуация тяжелая. В любой момент могут позвонить и сказать, что ему плохо. Я бросаю все и еду. А на обычной работе я этого не смогу сделать. Такси в этом плане для меня спасение.

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