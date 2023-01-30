«Пикантные попадания»: что стоит за мощной атакой беспилотников в Иране 30.01.2023, 12:35

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Россия может не получить новую партию оружия.

Атаку на военный завод в иранском Исфахане провёл Израиль, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников

По данным собеседников издания, «США и Израиль пытаются найти новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана».

Иран сообщил о том, что долетел до цели лишь один беспилотник, который незначительно повредил крышу какого-то здания, пишет Telegram-канал CYNIC.

На самом же деле, попаданий было несколько. Некоторые из них — достаточно пикантные.

Как вы, полагаю, знаете, Иран размещает объекты стратегических военных сооружений под землёй, что как раз связано с угрозой «прилетов». Так вот, одновременно с чередой взрывов в Иране было землетрясение. Локализация землетрясения, а также география его распространения позволяет предполагать факт «внешней» причины начала толчков — т.е. вполне вероятно это был взрыв военной техники. Причем характер детонации позволяет говорить о том, что скопление было либо слишком крупным, либо крайне «взрывным» по своим свойствам.

Иран по понятным причинам отрицает факт хоть каких-то взрывов, однако «слухи» из Москвы сообщают, что Россия после ночных взрывов не получит крупную партию «Шахидов», а также баллистические ракеты, которые должны были поставляться с начала января (пока неизвестно, какое количество ракет было передано России, и были ли переданы они вообще) по середину весны.

Так или иначе, операция, в которой никто не признался, будет иметь положительный эффект: «украинское небо» будет чище от фашистов.

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