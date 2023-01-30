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Экс-сотрудник КГБ: В Кремле есть «крот», который рассказывает секретную информацию о Путине

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  • 30.01.2023, 12:48
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Экс-сотрудник КГБ: В Кремле есть «крот», который рассказывает секретную информацию о Путине
Сергей Жирнов

Есть и другие причины утечки информации.

США действительно могут иметь «крота», которые рассказывает секретную информацию о главе Кремля Путине. Об этом в интервью украинской журналистке Наташе Влащенко заявил российский оппозиционер, экс-сотрудник КГБ СССР Сергей Жирнов.

«Если непросыхающий Медведев печатает свои посты в Telegram, то вполне возможно, что смартфон, с которого он это делает, можно взломать и получить доступ. И вообще, в России говорят, что лучше не пользоваться западными и китайскими телефонами, потому что спецслужбы стран-производителей могут облегченным способом влезть в эти телефоны, компьютеры и т. д.», – отметил Жирнов.

Также Жирнов подчеркнул, что в России, конечно же, есть требования к безопасности, но их никто не соблюдает. Россияне берут западные и китайские чипы и вставляют их в российские компьютеры просто потому, что в их стране этого не производят и они вынуждены это делать.

«Я не исключаю вариант, что их просто считывают», – повторил свою мысль эксперт.

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