Ученые раскрыли новые данные о ядре Земли 2 30.01.2023, 13:35

2,042

Специалисты из Пекинского университета изучили сейсмические волны, проходящие через нашу планету.

Вращение внутреннего ядра Земли замедляется, о чем свидетельствуют данные сейсмологической активности.

Ученые Ян И и Сун Сяодун из Пекинского университета изучили сейсмические волны, проходящие через Землю в результате почти идентичных землетрясений с 1960-х годов. Различия в моделях волн и времени прохождения сквозь Землю свидетельствуют об изменениях скорости вращения земного ядра, размером с Марс, передает CNN.

Исследование показало, что ядро планеты раньше вращалось быстрее, чем мантия Земли. По словам исследователей, они обнаружили нечто неожиданное, с 2009 года вращение ядра замедлилось.

- Удивительные наблюдения указывают, что внутреннее ядро почти прекратило вращение в последнее десятилетие и, возможно, начнет обратное движение, - пишут ученые в исследовании.

- Когда вы смотрите (на модели волн - ред.) между 1980 и 1990 годами, вы видите явные изменения, но когда вы посмотрите на период с 2010 по 2020 год, вы не увидите особых изменений, - пояснил Сяодун.

Однако, как заверили ученые, это не нанесет ощутимого влияния на магнитное поле Земли, которое и создается движением земного ядра. «Внутреннее ядро не останавливается полностью», - сказал Сяодун. Он пояснил, что это открытие «означает, что внутреннее ядро теперь более синхронизировано с остальной частью планеты, чем десять лет назад, когда оно вращалось немного быстрее».

- Ничего катастрофического не происходит, - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».