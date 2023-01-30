Кушликовская битва: как войска Речи Посполитой разбили армию Московского княжества 1 30.01.2023, 16:11

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В ноябре 1661-го года произошло одно из важнейших событий в истории Беларуси.

4 ноября 1661 года произошло одно из важнейших событий в истории Беларуси – битва под Кушликами между войсками Речи Посполитой под предводительством маршалка Казимира Жеромского и гетмана Стефана Чернецкого и Московского княжества с воеводой Иваном Хованским, пишет planetabelarus.by.

Несмотря на численное преимущество русских войск, ночью 4 ноября, в условиях густого тумана, польско-литовская армия атаковала противника. Казалось, перевес на стороне русских войск. Вооруженные всадники Казимира Жеромского и Стефана Чернецкого попали в засаду. Первые ряды конников были почти уничтожены. Но основная часть войска после третьей атаки сломила оборону армии Хованского.

В Кушликовской школе хранятся материалы, посвященные этой битве.

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