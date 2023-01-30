Ян «Беларус» Мельников: Полк Калиновского вышел на высокий уровень подготовки 5 30.01.2023, 17:33

2,660

Ян «Беларус» Мельников

Фото: 24tv.ua

Сегодня «калиновцы» могут полноценно проводить действия по захвату позиций врага.

В большом интервью для сайта Charter97.org командир батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ян «Беларус» Мельников рассказал, как изменился средний портрет белорусского добровольца с 2014 года:

— В 2014 году это были авантюристы без опыта службы в армии, молодежь. Минимум трое из пяти — без опыта воинской службы. В основном — ребята до 30 лет, которые полны юношеского романтизма и понимания, что «можно изменить мир, пойдя вперед с автоматом».

Сегодня мы вышли на высокий уровень подготовки, у нас профессиональные инструкторы, полностью продумано оснащение каждого подразделения в составе батальона. Равный акцент сделан на обучение штурмовых групп, применение артиллерии, много внимания уделяется медицине.

Уровень организации сегодня намного выше, чем в нашей тактической группе «Беларусь». Тогда это была группа стрелков-гранатометчиков: были автоматчики, был стрелок со снайперской винтовкой без полного понимания снайпинга, один-два ручных гранатомета. Мы могли лишь поддерживать какие-то атаки.

Сегодня мы можем полноценно проводить действия по захвату позиций врага, у нас есть прикрытие с неба, прикрытие снайперов, силы по борьбе с бронетехникой противника, артиллерийская поддержка групп. Это то, что мы можем самостоятельно обеспечивать.

Мне кажется, что полк Калиновского сегодня — страшный сон для режима Лукашенко. В 2017 году мы и подумать не могли, что белорусы за пять лет способны создать силы, способные бороться с подразделениями карательных органов режима. Все, что имеет сегодня Лукашенко — легкая бронетехника или спецназ из Марьиной Горки, силы ССО — мы можем им дать равный бой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».