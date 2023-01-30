Ян «Беларус» Мельников: Полк Калиновского вышел на высокий уровень подготовки

Ян «Беларус» Мельников: Полк Калиновского вышел на высокий уровень подготовки5
- 30.01.2023, 17:33
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Сегодня «калиновцы» могут полноценно проводить действия по захвату позиций врага.
В большом интервью для сайта Charter97.org командир батальона «Волат» полка имени Кастуся Калиновского Ян «Беларус» Мельников рассказал, как изменился средний портрет белорусского добровольца с 2014 года:
— В 2014 году это были авантюристы без опыта службы в армии, молодежь. Минимум трое из пяти — без опыта воинской службы. В основном — ребята до 30 лет, которые полны юношеского романтизма и понимания, что «можно изменить мир, пойдя вперед с автоматом».
Сегодня мы вышли на высокий уровень подготовки, у нас профессиональные инструкторы, полностью продумано оснащение каждого подразделения в составе батальона. Равный акцент сделан на обучение штурмовых групп, применение артиллерии, много внимания уделяется медицине.
Уровень организации сегодня намного выше, чем в нашей тактической группе «Беларусь». Тогда это была группа стрелков-гранатометчиков: были автоматчики, был стрелок со снайперской винтовкой без полного понимания снайпинга, один-два ручных гранатомета. Мы могли лишь поддерживать какие-то атаки.
Сегодня мы можем полноценно проводить действия по захвату позиций врага, у нас есть прикрытие с неба, прикрытие снайперов, силы по борьбе с бронетехникой противника, артиллерийская поддержка групп. Это то, что мы можем самостоятельно обеспечивать.
Мне кажется, что полк Калиновского сегодня — страшный сон для режима Лукашенко. В 2017 году мы и подумать не могли, что белорусы за пять лет способны создать силы, способные бороться с подразделениями карательных органов режима. Все, что имеет сегодня Лукашенко — легкая бронетехника или спецназ из Марьиной Горки, силы ССО — мы можем им дать равный бой.