«Роскосмос» в третий раз отложил полет ракеты «Союз-5» 10 30.01.2023, 19:16

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Старт решили перенести на 2024 год.

Первый запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» вновь не состоится. Старт решили перенести на 2024 год, сообщил генеральный директор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов. Предприятие занимается производством ракеты.

Он уточнил, что сборка первой летной машины начнется только в конце 2023 года. «Потому что у нас во II–III кварталах придут абсолютно все составные части. Это все двигатели, системы управлений, системы телеизмерений», — пояснил Баранов (цитата по ТАСС).

Изначально «Союз-5» планировали запустить в 2022 году с космодрома Байконур. В 2024 году ракета уже должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль «Федерация» с экипажем на борту. Однако затем старт перенесли на декабрь 2023 года, но и этот срок соблюсти не удалось.

В июле прошлого года тогда еще директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил в этом Казахстан, который должен был подготовить площадку для «Союза-5». Работа над проектом «Байтерек» по модернизации стартового комплекса ракет «Зенит» под новый российский носитель не началась до сих пор, хотя была запланирована на I квартал 2022 года.

Летом министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что сроки пришлось сдвинуть «в связи с подготовкой технической документации». «Есть определенные моменты, по которым приемка ведется сложно», — пояснил Мусин.

«Союз-5» является двухступенчатой ракетой. Она оснащена двигателями РД-171 и может выводить на орбиту грузы весом до 17 тонн. Россия вложила в проект более 60 млрд рублей. Ракету задумывали как «убийцу Falcon 9» компании Space X бизнесмена Илона Маска. Стоимость одного пуска оценивали в $50-55 млн против $85 млн у американского конкурента.

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