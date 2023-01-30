В Минске продают дома по цене однушки или двушки 2 30.01.2023, 20:16

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Как они выглядят.

В Минске можно купить дом по цене одно- или двухкомнатной квартиры и даже дешевле. Однако не все они пригодны для жилья. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляют самые дешевые дома, в которых допустимо въезжать сразу после покупки. Кстати, если вы решитесь на приобретение такой недвижимости, то проверьте, не идет ли под снос дом, ведь недавно власти заявили, что намерены избавляться от частного сектора.

В Октябрьском районе столицы на 1-м переулке Фомина продается одноэтажный дом площадью почти 56 м2, под жилыми помещениями — чуть больше 47 «квадратов», площадь кухни — 4,6 м². Недвижимость располагается на участке немного меньше шести соток, где разбит сад.

Дом построили в 1960 году, стены в нем из шлакобетона, крыша из шифера, установлены деревянные окна. Есть центральной газоснабжение, электричество, а вот вода только холодная, за ней надо идти на улицу. Туалет тоже находится во дворе. Продавец отметил, что дом не под снос, на участке разрешено строительство.

Жилье стоит 126 499 рублей или 47 900 долларов.

В микрорайоне Степянка (Партизанский район Минска) на улице Подлесной продают блочный одноэтажный дом 1984 года постройки, расположен он на участке 2,3 сотки. Его общая площадь — 41,6 м2, две комнаты занимают чуть больше 27 м2, кухня — почти девять «квадратов», есть совмещенный санузел.

В доме есть газ, электричество (на нем работает отопление), центральный водопровод, а вот канализация местная.

Недвижимость продают за 142 345 рублей или 53 900 долларов.

Выставили на продажу одноэтажный бревенчатый дом в трех километрах от МКАД (сторона Заводского района столицы) на улице Малый Тростенец. Площадь участка, на котором стоит объект, — 15 соток. Недвижимость построили в 1939 году, его общая площадь — почти 64 «квадрата», внутри три комнаты площадью 44,1 м2, кухня — более 10 м2, есть веранда.

В доме — центральное водоснабжение, электричество, печное отопление. Газ проходит по улице.

Жилье продается за 144 985 рублей или 54 900 долларов.

Недалеко от станции метро «Грушевка» (Московский район Минска), на улице Грушевской, продается одноуровневый деревянный дом, обшитый сайдингом.

Он был построен в 1951 году на участке шесть соток. На участке есть сад с вишнями, яблонями, грушами, кусты смородины и малины. Организовано место для стоянки автомобиля.

Общая площадь дома — 46,5 м2, жилая — 36.5 м² (разделена на три комнаты), кухня — 10 «квадратов». В дом проведен газ (на нем отопление), владельцы заменили электросеть, канализация местная, воду надо брать в колодце рядом с домом.

Недвижимость стоит 150 531 рублей или 57 000 долларов.

Продают бревенчатый дом 1958 года постройки на улице Кобринской (Октябрьский район). Расположен он на участке пять соток, вокруг дома расположен сад.

Недвижимость занимает более 55 м², из них почти 30 м2 приходится на три комнаты. Кухня — 6,4 м². В дом проведен газ, за счет него жилье отапливается, также есть центральные канализация и водопровод, электричество.

Недвижимость стоит 158 454 рублей или 60 000 долларов.

На улице Алтайской (Заводской район) продают одноэтажный дом из шлакобетона, построенный в 1963 году. Площадь участка — почти семь соток, здесь есть два сарая, туалет, гараж и сад.

Общая площадь строения — 56 м², жилая — 35 м² (разделена на четыре комнаты), кухня занимает чуть больше семи «квадратов». Есть отапливаемая пристройка, веранда, подвал. В доме проведен центральный водопровод, отопление на газу. Жилье продается с мебелью.

Стоимость дома 169 018 рублей или 64 000 долларов.

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