В Курскую область РФ перебросят войска для защиты от Украины 6 30.01.2023, 20:52

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Курская область регулярно подвергается обстрелам.

В Курскую область стянут дополнительные силы Минобороны РФ для защиты границы с Украиной и обеспечения безопасности региона, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, войска прибудут в ближайшие несколько дней. «Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему, размещению и обустройству дополнительных сил и средств <…> с тем, чтобы наши военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач», — сказал Старовойт на оперативном совещании областного правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что в регионе уже сформирован «солидный контингент» сил Минобороны РФ, Погрануправления, Росгвардии и других ведомств, и данная работа продолжается.

Это не первое укрепление обороны Курской области. В прошлый раз такие меры предпринимались 10 октября. Тогда сообщалось об усилении армейской группировки и территориального гарнизона для защиты границы и предотвращения обстрелов. До этого о прибытии дополнительных сил Минобороны РФ Старовойт рассказывал в конце мая.

Курская область регулярно подвергается обстрелам, что приводит к нарушениям энергоснабжения приграничных поселков. 6 декабря неизвестный беспилотник нанес удар в районе аэродрома «Курск-Восточный», в результате чего загорелся нефтенакопитель. Аэродром был закрыт для приема гражданских рейсов с начала войны 24 февраля. После этого он использовался исключительно военными.

На территории Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Осенью Старовойт отчитался о строительстве трех линий обороны в регионе.

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