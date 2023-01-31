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Российский депутат — школьникам: Будешь подыхать на улице

  • 31.01.2023, 9:13
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Российский депутат — школьникам: Будешь подыхать на улице

Речь «политика» поддержали аплодисментами.

В российском Касимове депутат рассказал школьникам, что они могут оказаться «на днище социальной жизни», сообщает УНИАН.

Депутат местной городской думы Роман Вереин опубликовал видео, где он спрашивает у школьников, сидели ли они три дня «не жрамши» и неделю без денег. «Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах, не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали», - заявил он.

Депутат призвал подростков поступать в ВУЗ, в котором сам учится. «Не сидите как тормоза. Вот, как ты сейчас, понял? Будешь подыхать на улице, жрать нечего - вспомнишь. Вникай. Потом обратно дороги не будет. Поступайте в вуз агротехнологический! Там нормальные преподаватели: никого не душат, никого не давят, сам учусь сейчас там в магистратуре, все нормально», - добавил российский депутат.

Речь депутата поддержали аплодисментами.

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