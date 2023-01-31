«1000 рублей за день — вполне реально» 7 31.01.2023, 10:05

6,572

Белорус год собирал мусор и отнес его на барахолку.

То, что одному кажется старым хламом, для другого становится средством заработка, экземпляром в коллекции или просто полезной штукой в быту. Виктор Раковец утром и днем лазит по свалке в поисках чего-то стоящего (и успешно находит), а затем использует свою суперспособность конвертировать отходы в рубли, без всяких восстановлений и переработок сбывает мусор на барахолке, пишет onliner.by.

Любителей поторговать мусором в стране хватает, а вот экспертов практически нет. На одного Виктора вся надежда. От даров свалки какие-то деньги он, конечно, имеет, но живет не на них: парень официально устроен председателем садового товарищества, заготовителем на «Белвторотходах» и вывозит отходы на своем транспорте. Барахолка для него — хобби и контент для собственного ютьюб-канала, который, к слову, тоже приносит копеечку.

В мечтах у него — открыть собственную линию переработки вторсырья, но пока на все это не хватает денег. Копит всеми возможными способами.

Именно он покажет нам, как вещи обретают вторую, третью, а зачастую и четвертую жизнь.

Смартфоны хранит в мешках, как картошку. Их у него больше 30 килограммов

Среда, девять утра, мороз градусов 5. Виктор начинает свое чудное восхождение на «золотую гору», что на полигоне «Тростенецкий». Ее высота — этажей 20. Хорошо хоть грязь под ногами замерзла, так что карабкаться под вой чаек будет немного проще. По правде говоря, не все справляются со взятием этой высоты, но Витя здесь уже не первый год и как-то попривык. Другое дело — спуск с набитыми под завязку мешками «добра»: есть риск сорвать спину или покатиться кубарем. Но по-другому никак.

Одевается Виктор в такие рейды со знанием дела и среды: старые, запачканные, но теплые вещи идут за рабочую форму. Из инструментов у него только зоркие, заточенные на все блестящее глаза, руки, которые он не брезгает сунуть в самые малоприятные места, и пара мешков для «трофеев».

Куртки, шапки, брюки — все как новое — он не берет: не его специализация. Его — техника, игрушки, антиквариат, картины и кожаные изделия.

— Смотрю: коробка из-под обуви, замотанная скотчем. Думал, внутри кирпичи — а там смартфоны, по большей части битые. Несколько проверил, не включаются, но, может, аккумуляторы сели, если они там есть.

Итого за три часа работы Виктор стал обладателем 20 телефонов, планшета, ноутбука, хрустальной вазы, тарелки (она просто небитая), нескольких блоков питания, пульта к телевизору, пары килограммов плат, трех оперативок до гигабайта, удлинителя, микрофона, колонки, советского манометра и сковородки для худеющих (она на один сырник или яйцо).

— Бедный день! Машины не те — с прессом. В них даже если и были хорошие вещи, деформируется все так, что ничем не поможешь. Да и народу на валу много. Радостно, когда антиквариат находишь: подсвечники, винтаж, что-то из СССР. Вот недавно нашел два бронзовых подсвечника — по 50 рублей за штуку можно просить. Гаечный ключ себе оставлю: полностью рабочий, в быту пригодится — за двадцатку его не купишь, а продашь за пятерку. Жалко.

Забегая вперед: ключ он все же продал.

— Многие думают, что на свалке полно тараканов, толпы крыс и семьи змей, но нет. Здесь 15 тыс. кубов мусора в день проходит, он двигается, а под ним копится газ. Никакая живность тут и дня не протянет, условия подходят только для чаек. Что касается гигиены, то я всегда моюсь после такой работы.

Склад всего найденного барахла находится дома. Сколько там таких телефонов, не знает даже сам Виктор. Считает их в килограммах — 30 точно наберется. Хранит их в мешках, как вы картошку.

— Перед подругами жена не похвастается, что муж на свалке роется.

— Все знают, чем я занимаюсь, и многие понимают, что это контент для YouTube. Я себе ничего не оставляю, ко мне, бывает, коллекционеры приезжают за редкими подстаканниками, картинами и удивляются, что отдаю даром: взлетят же в цене лет так через десять. А мне этот хлам вообще не интересен, я канал развиваю.

В тот день Виктор ушел со свалки тоскливым, предвкушения ближайших торгов у него не было. Зато был план, а это уже полдела. Осталось всего ничего — придерживаться его.

— Будем смотреть на активность людей, ноутбук попробуем продать за 30 или 40 рублей. Возьмет его кто в руку — скажу 40, если сразу же положит на место, то следующему скажем 30. Замешкался — держим цену, бросил — понижаем до 25 рублей. Опускаться ниже 20 нет смысла: батарейка отдельно стоит 5 рублей, а остальное можно сдать на платы за 15. Телефоны — это вообще долгоиграющий проект. Как правило, за одну барахолку продается 20 штук. Плюс точно уйдет пару планшетов. Все по 5 рублей.

Его первый раз

Впервые на «Поле чудес» в роли продавца Виктор оказался почти год назад. Была весна, но холодно, как сегодня. Возможно, он бы никогда не занялся этим предприятием, если бы не люди, которым он раздавал найденные вещи. Спустя время «подарки» стали появляться в интернете, но уже с хорошей такой ценой. Раз, два, три — и всякому терпению приходит конец. Парень собрал два пакета, как ему казалось, раритета и поехал на рынок.

Это сейчас, видя предмет, он знает ориентировочную цену и понимает, на что будет спрос (но, увы, не всегда). Тогда же никаких познаний не было. Приехал он в пять утра на рынок, так как думал, что это самое оптимальное время, чтобы занять место, и разложился на свободном столике. Через пару часов наведался постоялец — ну и криков же было в то утро, слава богу, до рукоприкладства не дошло. Витя умеет гасить конфликты на старте, да так, что с ним еще и местом поделились. С собой он тогда брал мелочь — ее и продал. Денег хватило на обед в ресторане быстрого питания, но сам этот факт поверг блогера в шок.

Акция, скидка, распродажа — здесь все и сразу в квадрате

Суббота, шесть утра, 1 градус ниже нуля, но ощущается как все минус 10. За год торговли Виктор обзавелся собственным местом в правом верхнем углу «Поля» (если и его займут, бронь можно согласовать с администрацией), столами и верными товарищами, которые приглядывают за товаром и проверяют смартфоны повербанком не отходя от кассы.

Предпродажные хлопоты здесь такие же, как и на любом другом рынке страны: шум, всеобщая неразбериха, сигаретный дым, кофе и подколы от коллег на пятачке.

Первым делом после братания со знакомыми и выпитого американо Виктор вешает табличку «Ведется видеонаблюдение» на стекло своего автомобиля, а рядом с ним выкладывает товар. Это чтобы оптугнуть воришек.

Нажитое непосильным трудом в старенький Mercedes не помещается — пришлось брать прицеп. Но даже после этого дома у него остается 20—30% барахла. Первые деньги идут в руки блогера спустя несколько минут после приезда — от людей с налобными фонариками (это перекупы, о них ниже). «Продавайся, продавайся и домой не возвращайся», — читает мантру наш герой. И она работает!

Виктор тут настоящая звезда. Вокруг него быстро собирается толпа. Минуту назад глазевший по сторонам покупатель внезапно обнаруживает, что стоит согнутым на коленях, роется в куче техники и прочем неописуемом хламе, а заодно отталкивает конкурентов.

На удивление, некоторые телефоны даже запускаются, а спустя еще 15 минут ноутбук уходит за тридцатку.

— Самый дорогой товар так с ходу и не вспомню. На ум приходит только самовар. Этим летом проскочил экземпляр 1850-х годов братьев Воронцовых. У нас ценителей не нашел, в Москве — от $1000 за штуку. Я продал его в Могилеве за $350. Отдал и забыл, я же его в мусоре нашел.

Пока герой делает состояние, мы идем на экскурсию по рядам «Поля чудес».

Типы продавцов барахолки

Продавцом на блошином рынке может стать каждый, нужно только заплатить за аренду (если вы не ветеран или инвалид): 2 рубля за картонку и торговлю с земли, 7 — за столик. Люди тут совершенно разные, но в основном сразу видно, кто чем дышит. Мы выделили несколько категорий барахольщиков.

Прежде всего, это те самые перекупы, что в шесть утра с фонариками на лбу ищут, что бы скупить у своих же. Они перепродают все подряд, если это принесет хоть копейку. Поверхностно разбираются во всем и имеют хорошо подвешенный язык. Могут на глаз определить вес серебряной ложки и марку поддельных часов. Честную стоимость коллегам-продавцам, которые не разбираются и не знают настоящей ценности своего товара, называют редко.

Старьевщики — эти граждане специализируются на нескольких направлениях, например посуде и фарфоре, монетах, марках, открытках, советской радиотехнике и так далее. Их познания в товаре тянут на опытного консультанта или сотрудника музея. Им бы лекции читать, а не вот это вот все.

Так, мне рассказали целую лекцию по самоварам: чем они интересны, сколько стоят, где их берут. Но я в самоварах разбираюсь не очень — покрутил, повертел, увидел какие-то императорские печати да поставил на место.

Коллекционеры. Благодаря им на барахолках можно узреть богатейшие коллекции оловянных солдатиков, открыток, почтовых конвертов, монет, марок или советских часов. Они хорошо знают реальную стоимость товара и продают его по верхней планке.

Продавцы всего на свете, которые берут товар на реализацию у знакомых или из собственных павильонов. Обычно они не особо вникают в тонкости и детали, а просто перепродают вещи. Но и у них можно найти что-то поистине ценное: например, старинную посуду, хрусталь, подсвечники или серебряные столовые приборы.

Кто покупает на барахолках

Купить что-нибудь или просто поглазеть на барахолку приходят тоже совершенно разные люди, но в большинстве своем это мужчины. В основном планируют купить подешевле инструмент для дачи. Другие ищут замену разбитой чашке в коллекции или пытаются сэкономить — купив посуду, части декора, игрушки или детский велосипед. Часто сюда захаживают любители радиоэлектроники. Встречаются и просто ярые фанаты всего блестящего (квартира таких покупателей через время будет напоминать антикварную лавку).

Еще один сегмент покупателей — дети и подростки. Иногда им удается перепродать купленный здесь смартфон в 10 раз дороже. К слову, подростки в основном и воруют, как признались торговцы.

Здесь можно найти все и даже больше

Книги (их отдают почти даром) наряду с одеждой и обувью — самый распространенный вид товаров. Немало здесь и атрибутов постсоветской эпохи девяностых и нулевых: кассеты, виниловые пластинки, диски, флешки, бесконечные варианты переходников, журналы, плееры и радио.

Иногда скупщики привозят на рынок целые библиотеки технической, художественной или научной литературы. Временами это выглядит так, будто наследники решительно освободили квартиру умерших родственников от ненужного, по их мнению, хлама. А продавцы просто вывалили все на асфальт.

На барахолках продаются какие угодно модели часов — в основном недорогие, массовые модели с корпусом из дешевых материалов типа латуни и с пластиковыми стеклами.

Довольно часто на глаза попадаются старые советские фотоаппараты. А еще, если вы не очень требовательны к внешнему виду, здесь можно купить смесители на дачу. Споро продаются сверла, отвертки, гаечные ключи, крепеж, а радиолюбители скупают разную электронику. И тут очень много детских игрушек, даже мягких.

Что с деньгами?

Нельзя заработать денег на мусоре, не замарав руки, поэтому у Виктора к финалу торговли они чернеют от грязи. Половину прицепа он сбыл. Два дня такой торговли вынесет не каждый, поэтому в воскресенье наш герой отдыхал. Администрации рынка нужно отдать должное: в конце дня они делают обход с контейнером, куда сбывают весь мусор, образовавшийся в результате торговых баталий, — в основном стаканчики от кофе и картонки.

Однако вернемся к вопросу из заголовка. Заработать здесь 1000 рублей за день возможно, только если продать редкий самовар или телевизор. С мелочовкой же ситуация иная. Обычные торговцы говорят: бывает, уходят в минус, то есть место за 7 рублей и несколько стаканов кофе не отбиваются. В основном люди называют заработок в 20—100 рублей хорошим. Виктор, понятное дело, делает больше, однако сообщать нам точную сумму он не хочет: боится конкурентов. Но лишь по увиденному нами понятно, что рублей 200—300 в тот день он точно получил, а заодно встретился с подписчиками.

Сколько бы там ни было, а результатом наш герой удовлетворен. Еще несколько тысяч таких барахолок, и мечта парня реализуется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».