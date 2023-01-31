Минский школьник придумал необычный способ обогащения 5 31.01.2023, 14:55

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Одна из «сделок» сделала его богаче на шесть тысяч долларов.

Ученик одной из школ Минска попытался заработать на продаже криптовалюты. В августе 2022 года один из потенциальных покупателей нашел объявление в тематическом чате, после чего отправился на встречу с «продавцом». Она произошла 29 августа, у парня в руках был мобильник, в котором он якобы проводил операцию с криптой.

Школьник получил в руки $6 тыс., а затем предложил подождать, пока будет зачислена криптовалюта. Через час этого не произошло, после чего покупатель попросил вернуть деньги. Тогда неизвестный распылил в лицо потерпевшему перцовый баллончик и скрылся, похитив деньги, сообщается на сайте Следственного комитета.

Однако парня быстро нашли: им оказался 16-летний учащийся 10-го класса одной из средних школ Минска. На допросе у следователя парень признался, что это не единственное преступление на его счету.

Он рассказал, как 12 июня 2022 года, заранее договорившись о продаже криптовалюты, встретился с 40-летним гражданином Российской Федерации. У одного из домов по улице Пензенской в Минске тот передал в руки подростка более 2,5 тыс. рублей. Пересчитав средства, парень убежал.

Действия школьника квалифицированы по ч. 1 ст. 206 (грабеж) и ч. 2 ст. 207 (разбой, совершенный повторно в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр. Похищенные средства возвращены потерпевшим частично.

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