Врачи предложили лечить никотиновую зависимость препаратом от кашля 31.01.2023, 15:30

Исследователи проанализировали данные 1,3 миллионов человек.

Ученые из Национального университета Пенсильвании с помощью машинного обучения и генетических данных определили лекарства, которые потенциально могут помочь курильщикам избавиться от зависимости. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics .

Команда из более чем 70 исследователей проанализировала генетические данные 1,3 миллионов человек. Они выявили более 400 генов, связанных с курением. Одни содержали инструкции по производству никотиновых рецепторов, другие — регулировали работу дофамина, который заставляет людей чувствовать себя расслабленными и счастливыми.

Машинное обучение позволило найти препараты, которые влияли на продукты этих генов. Ученые обнаружили, что лекарства декстрометорфан для лечения кашля и галантамин для терапии болезни Альцгеймера потенциально могут быть перепрофилированы, чтобы помочь людям бросить курить сигареты.

«Перепрофилирование лекарств с использованием больших биомедицинских данных и методов машинного обучения может сэкономить деньги, время и ресурсы. Некоторые из идентифицированных нами препаратов уже проходят клинические испытания на предмет их способности помочь курильщикам бросить курить, но есть и другие возможные кандидаты, которые можно изучить в будущих исследованиях», — объяснили авторы в статье.

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