Китай, Турция и ОАЭ присоединились к санкциям против российских банков 31.01.2023, 19:08

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Также к санкциям присоединились Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.

Страны, которые Россия считает «дружественными», вопреки ожиданиям, полностью присоединились к санкциям Запада в отношении российских банков. Об этом на конференции «Коммерсанта» во вторник сообщил вице-президент Росбанка Александр Рахманин.

По его словам, работать с попавшими под ограничения российскими кредитными организациями отказываются «коллеги» из Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и даже постсоветских республик, включая Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан.

Ожидания, что в Китае выстроится очередь из желающих помочь России, оказались тщетными: крупнейшие «госы» — Bank of China, ICBC, China Construction Bank — отказываются принимать платежи от банков из РФ, попавших под блокирующие санкции, сообщил Рахманин.

Обойти ограничения через торговлю в юанях также не всегда возможно. «Вся (китайская) инфраструктура платежная заточена под SWIFT. И если российский банк по санкционным или несанкционным причинам отключают от SWIFT, то, соответственно, он перестает иметь доступ к трансграничным платежам», — пояснил топ-менеджер.

Строго соблюдают санкции и турецкие банки: они отказываются открывать корсчета в лирах включенным в черные списки российским банкам. «Учитывая, что значительная часть банковского сектора России тем или иным образом задета санкциями, откровенно говоря, возможность работы с турецкими банками остается только у банков второго эшелона», — сказал Рахманин.

В ОАЭ, куда российские компании массово переводят бизнес в попытке спрятаться от санкционных ограничений, также возникают проблемы. Местный регулятор «не позволяет в полной мере заменить, например, доллары США дирхамами при товарообороте с Россией», отметил Рахманин.

Аналогичные проблемы, по его словам, есть с казахстанским тенге, узбекистанским сумом, кыргызстанским сомом и таджикистанским сомани.

Волна санкций после вторжения в Украину сделала Россию мировым чемпионом по количеству юрлиц и физлиц в черных списках, а национальную банковскую систему — глобальным изгоем.

Под западные санкции попали более 20 российских банков, а 9 из них, включая «Сбер», ВТБ, БЭБ, «Открытие» и Россельхозбанк, были отключены от SWIFT.

Из крупных госбанков доступ к расчетам в долларах и евро до недавнего времени сохранял лишь Газпромбанк, ставший опорным для расчетов за газ. Впрочем, и он в январе лишился доступа к американским корсчетах, без которых долларовые операции невозможны.

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