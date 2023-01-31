В Белгородской области снова громко: сообщают о взрывах и работе ПВО

В Белгородской области снова громко: сообщают о взрывах и работе ПВО1
- 31.01.2023, 20:30
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Во вторник, 31 января, в Белгородской области были зафиксированы мощные взрывы. Также сообщается о работе системы ПВО.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
«По предварительным данным, сработала система ПВО», - говорится в сообщении.
Местные жители отмечают, что было слышно до 5 взрывов.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о работе систем ПВО над его регионом.
«Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. Последствия уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу», - говорится в сообщении.