В Белгородской области снова громко: сообщают о взрывах и работе ПВО 1 31.01.2023, 20:30

1,372

Видео.

Во вторник, 31 января, в Белгородской области были зафиксированы мощные взрывы. Также сообщается о работе системы ПВО.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«По предварительным данным, сработала система ПВО», - говорится в сообщении.

Местные жители отмечают, что было слышно до 5 взрывов.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил о работе систем ПВО над его регионом.

«Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. Последствия уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Если они будут, дополнительно вам сообщу», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».