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Буданов: Путин в ближайшее время умрет

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  • 4.01.2023, 19:48
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Буданов: Путин в ближайшее время умрет

Глава украинской разведки рассказал о здоровье российского диктатора.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что главе Кремля Владимиру Путину осталось недолго жить.

Об этом глава ГУР Минобороны Украины рассказал в интервью ABC News. Буданов заявил, что Путин уже давно смертельно болен раком.

Глава украинской разведки считает, что после смерти Путина в России начнется транзит власти. Однако Буданов выразил мнение, что глава Кремля умрет после победы Украины.

Глава украинской разведки заявил, что информацию о болезни российского диктатора сообщили представители окружения президента РФ.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Буданов анонсировал большое контрнаступление ВСУ.

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