Буданов: Путин в ближайшее время умрет

Буданов: Путин в ближайшее время умрет5
- 4.01.2023, 19:48
- 4,932
Глава украинской разведки рассказал о здоровье российского диктатора.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что главе Кремля Владимиру Путину осталось недолго жить.
Об этом глава ГУР Минобороны Украины рассказал в интервью ABC News. Буданов заявил, что Путин уже давно смертельно болен раком.
Глава украинской разведки считает, что после смерти Путина в России начнется транзит власти. Однако Буданов выразил мнение, что глава Кремля умрет после победы Украины.
Глава украинской разведки заявил, что информацию о болезни российского диктатора сообщили представители окружения президента РФ.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Буданов анонсировал большое контрнаступление ВСУ.