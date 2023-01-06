12 блюд на Рождество: что приготовить на Сочельник 6.01.2023, 10:49

Святой Вечер – традиционный ужин, когда за столом собирается вся семья.

На Сочельник обычно готовят только постные блюда, поскольку еще продолжается Рождественский пост. Блюд на столе должно быть ровно 12, пишет 1plus1.ua. Почему именно такое количество? 12 блюд на Рождество символизируют двенадцать апостолов и количество месяцев в году.

Обычно на Рождественский сочельник едят постные блюда, а потому и салаты должны быть соответствующими. Самые распространенные варианты – салаты из свежих, отварных или квашеных овощей. Также возможны варианты сочетания с морепродуктами и рыбой.

Также, существует определенная последовательность, согласно которой употребляют блюда на Сочельник. Сначала едят кутью, а затем голубцы, вареники, рыбу, капусту и прочее, и запивают узваром. Обычно, дети несут святой ужин крестным родителям, а также бабушке и дедушке.

12 блюд на Сочельник

Кутья. Кутья – самое главное блюдо на столе в Сочельник. Как приготовить кутью на Cочельник знает чуть ли не каждая хозяйка. У каждой женщины может быть свой рецепт кутьи на Рождество. С кутьи обычно начинали трапезу в Сочельник. Кутья из пшеницы является наиболее традиционной, однако есть варианты кутьи из перловки, кутьи из булгура и кутьи из риса. Зерно в кутье символизирует изобилие и вечную жизнь, воскресшую жизнь, а мед – символ чистоты и слова Божия. Мак символизирует мученичество, невинно пролитую кровь. Кутью после ужина оставляют на всю ночь на столе для душ умерших, поскольку кутья символизирует единение с Богом и миром умерших.

Узвар. Узвар символизирует рождение, новую жизнь, а именно рождение Иисуса Христа, а вода является символом очищения души и тела. Издавна узвар символизировал хорошую жизнь, поскольку сухие и свежие фрукты, которые используют в приготовлении узвара, означали плодородие, а мед – сладкую жизнь.

Борщ. На Сочельник готовится постный борщ из овощей, который заквашивается заранее приготовленным квасом из свеклы. Он имеет насыщенный темно-красный цвет и символизирует кровь детей из Вифлиема, которых Ирод приказал убить.

Капустняк. Для приготовления капустняка используют капусту, которая является символом крепости и простоты одновременно, единства вокруг одной основы – Христа Бога.

Хлеб. Хлеб, калач или кочерунь символизируют смерть и воскресение: зерно бросают в землю, оно «умирает», но дает плоды, тем самым «воскресая».

Рыба. Рыба – это символ христиан. Три рыбы с одной головой, или переплетенные, символизируют Святую Троицу. Знак рыбы был первой монограммой Иисуса Христа. Греческая аббревиатура ИХТИОС (имя Иисуса) читается как "рыба". Также, первыми учениками Иисуса Христа были рыбаки. Все верующие, ученики и сам Иисус Христос уподоблялись рыбе, потому что находятся в безопасности в воде, а именно в «воде учения».

Горох и фасоль. Горох с фасолью символизируют возрождение после упадка, символ Божьей весны. Также они символизируют единство рода, потому что все за рождественским столом – как горошинки в одном стручке.

Чеснок. На сочельник чеснок кладут по углам стола, а потом едят, чтобы не болели зубы. Он символизирует здоровье и очищение от грехов.

Голубцы. Название «голубцы» указывает на символ – голубя, несущего любовь Божию, символизирует Святого Духа, красоту и силу, полученную от Бога Творца. А главное – символизирует мир.

Пышки. Пышки символизируют святых на небе, получивших вечную жизнь, поверив в Иисуса Христа. Символ праздника, радости, изобилия и счастья, которое дарит Бог.

Каша. Каша – символ продолжения рода и единения людей. Также, она символизирует плодовитость домашнего скота, урожайность земель и трудолюбие хозяев.

Вареники. Вареники символизируют изобилие и сытость. Господь назначил место человека в Царстве Божьем, где он будет жить хорошо, как вареник в масле.

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