Диетолог назвала самые полезные продукты для здоровья костей и сердца

Диетолог назвала самые полезные продукты для здоровья костей и сердца1
- 6.01.2023, 13:21
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О пользе витамина К.
Витамин К играет важную роль в сворачивании крови и здоровье костей и сердца. Он поддерживает здоровье нервной системы и мозговую активность. Хотя его дефицит встречается редко, отсутствие этого витамина в рационе со временем может усугубить ваше здоровье. Об этом рассказывает украинская врач-диетолог Екатерина Толстикова.
Врач также назвала суточную норму витамина К. Она составляет от 70 до 140 мкг.
- Вообще, витамин К — это группа соединений, разделенных на К1 (филохинон) и К2 (менахинон). Также существует K3, также известный как менадион. Это синтетическая форма витамина K, — говорит специалист.
Витамин K1, самая распространенная форма, в основном содержится в растительной пище. K2 содержится только в продуктах животного происхождения и в ферментированных растительных продуктах.
Больше витамина K1 в зеленых овощах. Витамина К2 больше в печени и мясе.
Лучшие источники витамина К:
- Капуста кале (приготовленная) – 681% суточной нормы на 100 г.
- Шпинат (сырый) — 402% на 100 г.
- Белокочанная капуста — 339% на 100 г.
- Брокколи — 118% на 100 г.
- Говяжья печень — 88% на 100 г.
- Курица — 50% на 100 г.
- Чернослив – 50% на 100 г.
- Киви — 23% на 100 г.