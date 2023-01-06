Лукашенко опозорился с аптечкой, которую передал российским военным 11 6.01.2023, 17:38

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Диктатор завил, что они «лучше натовских».

Александр Лукашенко посетил полигон Обуз-Лесновский, где располагаются российские войска. Он похвастался новой белорусской аптечкой.

Такие аптечки диктатор передал российским военным, пишет «Салiдарнасць». Отмечается, что они «разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей».

Лукашенко, находясь с белорусскими и российскими военными на Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, рассказал историю создания этих аптечек, на что, по его словам, его вдохновил его младший сын Николай.

– И они (Минздрав РБ) за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. Когда я принес малому, говорю: «Ну, посмотри», он развернул, утром мне говорит: «Да, эта лучше», – сказал правитель Беларуси российскому военному. – Поэтому – это ребятам. Надо, чтобы под рукой было все необходимое. В бою – это жизнь человека.

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