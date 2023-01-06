В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв 1 6.01.2023, 23:11

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Взрыв произошел возле железнодорожного вокзала.

Вечером в пятницу, 6 января, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области Украины слышали громкий взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество. Жители сообщают о громком взрыве в районе железнодорожного вокзала», — написал он.

Федоров добавил, что детали уточняются.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в российском Курске произошел мощный взрыв.

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