В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв1
- 6.01.2023, 23:11
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Взрыв произошел возле железнодорожного вокзала.
Вечером в пятницу, 6 января, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области Украины слышали громкий взрыв.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.
«Слишком громко оккупанты Мелитополя, у которых нет ничего святого, празднуют Рождество. Жители сообщают о громком взрыве в районе железнодорожного вокзала», — написал он.
Федоров добавил, что детали уточняются.
Ранее сайт Charter97.org писал, что в российском Курске произошел мощный взрыв.