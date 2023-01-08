Названы два лучших продукта для здоровья глаз 1 8.01.2023, 11:12

Они помогут сохранить зрение на долгие годы.

С возрастом поддержание хорошего здоровья глаз становится еще более важным. Хотя качество нашего зрения может быть вне нашего контроля, есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы защитить его как можно лучше.

Диета – один из способов поддержания хорошего здоровья глаз. Клинический руководитель Ассоциации британских офтальмологов Макс Хэлфорд рассказал, какое питание поможет защитить зрение и здоровье глаз. Об этом пишет Еxpress.

«К сожалению, ни одна пища не улучшит ваше зрение, но есть определенные продукты, которые могут обладать защитными свойствами» - отметил специалист.

Он рекомендовал есть ярко-красные или темно-зеленые продукты, чтобы защитить глаза. Это включает листовую зелень, такую как капуста и красный перец.

Хэлфорд сказал: «Здоровая сбалансированная диета должна содержать все питательные вещества и минералы, необходимые вашим глазам, чтобы оставаться максимально здоровыми.

Листовая зелень, особенно кудрявая капуста, богата антиоксидантами, такими как лютеин и зеаксантин (называемые каротиноидами)».

Считается, что они могут защитить сетчатку от вредного света и, в частности, область желтого пятна в задней части глаза от износа. Это, в свою очередь, может замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна.

«Красный перец снова богат лютеином и обладает защитными свойствами, как указано выше» - отметил Хэлфорд.

Преимущества лютеина для зрения широко задокументированы. Так в одном исследовании, опубликованном в журнале Nutrients в 2018 году, говорится: «Лютеин — это каротиноид, обладающий противовоспалительными свойствами. Большое количество доказательств показывает, что лютеин оказывает несколько полезных эффектов, особенно на здоровье глаз.

В частности, известно, что лютеин улучшает или даже предотвращает возрастное заболевание желтого пятна, которое является основной причиной слепоты и ухудшения зрения».

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