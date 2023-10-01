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Российская пропаганда оконфузилась с фейком о паспорте Зеленской

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  • 1.10.2023, 8:41
  • 5,878
Российская пропаганда оконфузилась с фейком о паспорте Зеленской
Елена Зеленская

Ложь была быстро раскрыта.

Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы запустили фейк о наличии «российского гражданства» у Елены Зеленской.

Пропагандисты утверждают, что «российский паспорт» супруги президента Украины якобы был найден в ее ялтинской квартире.

Они даже опубликовали фото этого самого «паспорта» и заявили, что он был «выдан в 2014 году», пишет dialog.ua.

Однако ложь была быстро раскрыта: фото Зеленской в «паспорте» идентично снимку, который первая леди Украины опубликовала в своем Instagram-аккаунте в 2023 году.

Хотя пропагандисты сами же заявили, что «гражданство» было приобретено в 2014 году.

Снимок, который пропагандисты взяли для создания фейка, был опубликован Зеленской в посте об Украинском центре в Вильнюсе, который стал первым подобным культурно-образовательным пространством в странах ЕС.

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