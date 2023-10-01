Российская пропаганда оконфузилась с фейком о паспорте Зеленской

Российская пропаганда оконфузилась с фейком о паспорте Зеленской2
- 1.10.2023, 8:41
- 5,878
Ложь была быстро раскрыта.
Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы запустили фейк о наличии «российского гражданства» у Елены Зеленской.
Пропагандисты утверждают, что «российский паспорт» супруги президента Украины якобы был найден в ее ялтинской квартире.
Они даже опубликовали фото этого самого «паспорта» и заявили, что он был «выдан в 2014 году», пишет dialog.ua.
Однако ложь была быстро раскрыта: фото Зеленской в «паспорте» идентично снимку, который первая леди Украины опубликовала в своем Instagram-аккаунте в 2023 году.
Хотя пропагандисты сами же заявили, что «гражданство» было приобретено в 2014 году.
Снимок, который пропагандисты взяли для создания фейка, был опубликован Зеленской в посте об Украинском центре в Вильнюсе, который стал первым подобным культурно-образовательным пространством в странах ЕС.