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Назвал врагом: Соловьев неожиданно набросился на Китай

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  • 1.10.2023, 13:40
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Назвал врагом: Соловьев неожиданно набросился на Китай

Пропагандист упрекнул Кремль в «складывании яиц в одну корзину».

Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев неожиданно выступил с антикитайским заявлением. Он публично назвал Пекин врагом России.

Громкое заявление он сделал в эфире своего ток-шоу «Вечером с Владимирым Соловьевым» на государственном телеканале «Россия 1», передает dialog.ua.

Соловьев, который последние полтора года рассказывал россиянам о «великой дружбе» России и Китая, неожиданно сменил риторику. Сменил ее кардинально, буквально назвав КНР «врагом».

«Опасно заменить Америку на Китай. Очень опасно посчитать, что мы оттуда перебежим туда, и как мы раньше все яйца складывали в англосаксонскую корзину, сейчас сложить в китайскую. Вот это очень опасно. Сейчас необходимо осознать себя медведем, который любит свою тайгу и опору делает на собственные силы. Сформулировать для себя собственные национальные интересы, обозначить врагов. И не стесняться называть врагов врагами. Тогда не будет желания с ними слиться», - заявил пропагандист.

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