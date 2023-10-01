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Зима все ближе: когда в квартирах белорусов появится тепло

  • 1.10.2023, 22:17
Зима все ближе: когда в квартирах белорусов появится тепло

В октябре температура постепенно начала снижаться.

Подключение отопления белорусам еще придется подождать. В каком случае батареи в домах потеплеют, рассказал замминистра МЖКХ Андрей Ромашко.

Чтобы отопление включили, нужно чтобы среднесуточная температура была +10°C. В этом случае тепло пойдет в больницы, школы и другие социальные объекты. Если столбик термометра остановится на отметке +8°C или ниже – отопление включат в жилых домах.

Когда эти объекты будут обогреваться, речь пойдет о включении в систему административных, промышленных и прочих организаций.

Несмотря на настоящее бабье лето в сентябре, октябрь уже будет не таким теплым. Похолодание может начаться с 13-15 октября.

Данный вопрос отрабатывает власть каждого региона на местах.

- Решения о сроках начала отопительного сезона принимаются областными, районными и городскими исполнительными комитетами на основании данных о среднесуточных температурах по областям, а также прогнозов Белгидромета, – заявил чиновник.

Отметим, что в новый отопительный сезон белорусы входят с изменившимися коммунальными тарифами.

Эти тарифы планово выросли с 1 июня. Так, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения увеличился с Br21,9245 до Br24,7187 за 1 Гкал.

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