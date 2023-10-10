71-летняя белоруска: ХАМАСу будет конец 2 10.10.2023, 17:34

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Александар Ханевич поехала отдыхать в Израиль, а теперь помогает ЦАХАЛу.

Белорусская блогерка Александар Ханевич оказалась в Израиле во время нападения ХАМАС. Она прилетела на отдых, но, застав войну, поехала помогать израильской армии. О волонтерстве она рассказала на своем Youtube-канале, пишет «Мост».

Сначала Александра поехала в магазин, чтобы купить необходимые солдатам вещи. В зону боевых действий отправляют воду, продукты питания, носки, майки и другое. Затем в магазине она помогала упаковывать в пакеты купленное для армии другими волонтерами.

— Меня очень поразило, что многие израильтяне покупали в магазинах много чего для солдат… У каждого в корзине были товары на тысячу, две и даже три шекелей. Стояла сбоку, помогала людям складывать, — сказала она.

Затем блогерка поехала к солдатам.

— Мы были почти в зоне боевых действий. 5 километров не доехали до Сектора Газа, — рассказала она. Дальше въезд был запрещен. Но солдаты выезжают из зоны боевых действий на отдых, и им удается все передавать.

В машине Александра подвозила израильского парня. Он недавно отслужил в армии и уехал на отдых в Таиланд. Как раз в это время началась война. Он тут же вернулся и поехал в зону боевых действий. Александра говорит, что солдаты настроены очень по-боевому.

На своем пути Александра видела лагеря, в которых размещают пострадавших от атаки ХАМАС.

— Очень много раненых. Целые лагеря. Навстречу нам летели машины скорой помощи. Самых тяжелых отправляют в больницы. Это ужасно – видеть такое в XXI веке.

Блогерка обратила внимание на очень большую солидарность и сплоченность израильского общества.

— Такой солидарности я не видела (никогда). Такой народ победить нет никаких шансов. ХАМАСу будет конец.

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