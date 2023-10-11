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Оглушительный провал Лаврова-Небензи

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 11.10.2023, 9:07
  • 3,738
Оглушительный провал Лаврова-Небензи

России указали на дверь в ООН.

Путинские «дипломаты» вознамерились было вернуться в Совет ООН по правам человека, откуда их попятили в апреле 2022 года после начала спецоперации в Украине.

Непонятно, зачем это путинцам было нужно? Ведь права человека – это общечеловеческая ценность, а путинцы – сторонники суверенного бесправия.

Но, ладно. Решили вернуться и решили. Только все закончилось оглушительным провалом Лаврова-Небензи. Голосование с треском было проиграно Болгарии и Албании. Путинцы получили 83 голоса. Болгария и Албания, получили 160 и 123. Мест было всего два. Поэтому слуги великой геополитики, вы свободны, «не шибко тут, выдь-ка вон, из дверей».

Это голосование, между прочим, хорошо разоблачает (в который раз!) миф о влиянии путинцев в мире. И, конечно, абсурдно нахождение в Совете ООН по правам человека «дипломатов», руководство которых систематически уничтожает права граждан внутри своей страны и устроило чудовищную по нарушению прав людей, операцию в соседнем государстве.

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