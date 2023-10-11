СБУ разоблачила двух предателей, которые навели «Искандер» на село Гроза 14 11.10.2023, 11:18

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Что о них известно?

Служба безопасности Украины установила личности двух предателей, которые навели ракету «Искандер» на село Гроза в Харьковской области. Тогда в результате теракта 5 октября погибли 55 человек.

Злоумышленниками оказались два местных жителя – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации начали сотрудничать с врагом. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Перед деоккупацией Харьковщины предатели вместе с семьями сбежали на территорию РФ. Там они продолжили работать на российскую оккупационную армию. Братья сформировали собственную сеть информаторов на подконтрольной Украине территории. По видом дружеских разговоров и переписок злоумышленники узнавали сведения о дислокации украинских военнослужащих и массовых мероприятиях на территории Харьковской области.

В начале октября предатели начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. Во время планирования теракта злоумышленники понимали, что жертвами ракетного удара обязательно станут мирные жители. При чем среди них оказались, в том числе, люди, которые предоставляли пособникам российских террористов информацию.

Выяснив точный адрес и время проведения мероприятия, Владимир Мамон передал информацию российским террористам. Полученные сведения россияне использовали для осуществления ракетного удара по селу с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Жертвами теракта стали десятки людей. По состоянию на утро 11 октября число убитых возросло до 55. При этом троих людей еще не удалось найти, поэтому количество погибших может еще увеличиться до 58.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности объявила обоим фигурантам о подозрении по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса. Кроме того, преступные действия Владимира Мамона дополнительно квалифицированы по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 438.

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