«Расскажите миру, что вы здесь увидели»: зверства ХАМАС шокировали даже военных 11.10.2023, 12:13

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Репортаж из кибуца Кфар-Аза.

Кибуц Кфар-Аза — израильская приграничная община в 3 км от северо-восточной границы сектора Газа — стал новым синонимом зверств, совершенных боевиками ХАМАС во время вторжения в южные и центральные районы Израиля.

10 октября Армия обороны Израиля допустила сюда международную прессу, чтобы продемонстрировать масштаб бесчеловечной жестокости, с которой боевики ХАМАС атаковали мирные израильские общины. Именно кибуцы — небольшие сообщества, в которых по всему Израилю проживает около 125 тыс. человек — стали целями первой волны нападения террористов 7 октября. Лишь сейчас день за днем ЦАХАЛ открывает масштаб зверств, совершенных в этих общинах.

Журналисты ведущих мировых изданий, включая репортеров CNN и Reuters, стали свидетелями ошеломляющих сцен в фермерском кибуце Кфар-Аза, когда израильские военные эвакуировали и вывозили отсюда тела погибших. По данным ЦАХАЛ, здесь было жестоко убито до 40 детей, включая младенцев, и десятки взрослых — в том числе женщин и стариков. Точное количество убитых боевиками жителей кибуца, расположенного к юго-западу от города Сдерот, пока не озвучивается. Всего здесь жили около 750 человек, многие семьи с маленькими детьми.

Дома в Кфар-Азе были разграблены и сожжены, везде можно увидеть разбросанные матрасы, уничтоженную мебель, сломанные бытовые вещи и неразорвавшиеся гранаты — все разбросано рядом с телами погибших, включая мертвых боевиков, пишет CNN.

«Это не война, это резня», — заявил журналистам израильский генерал-майор Итай Верув в Кфар-Азе, сравнив устроенную ХАМАСом бойню с жестокостью террористов ИГИЛ. По его словам, около 70 террористов в полном вооружении и снаряжении ходили от «дома к дому, из комнаты в комнату, и убивали младенцев, матерей, отцов в их спальнях».

"It's not a battlefield. It's a massacre."

Here, MG Itai Veruv is preparing journalists to enter Kfar Aza where atrocities have taken place at the hands of Hamas terrorists. pic.twitter.com/1MXMxuWHpA — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

«Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере, никогда за 40 лет службы я не мог представить такого», — цитирует генерала Верува CNN. Он общался с репортерами в кибуце Кфар-Аза после того, как израильские военные вернули контроль над поселением. Командующий ЦАХАЛ рассказал, что его солдатам понадобилось «около 48 часов», чтобы отразить атаки «волн и волн террористов» на местных дорогах и в соседних общинах.

По словам генерала, он ушел в отставку со службы в ЦАХАЛ восемь лет назад, но после атаки ХАМАС 7 октября поспешил присоединиться к Армии обороны Израиля — и все равно был не готов увидеть то, что произошло в кибуце Кфар-Аза.

«В детстве я слышал о погромах в Европе и о Холокосте, конечно. Вся моя семья приехала из Европы, они выжили. Но я никогда не думал, что увижу… такие вещи», — сказал он о сценах резни в Кфар-Азе.

На видео ниже корреспондент СNN Ник Робертсон рассказывает, что среди тела погибших от рук боевиков есть обезглавленные жертвы и убитые со связанными руками.

CNN’s Nic Robertson confirming the massacre of men, women and children at kibbutz Kfar Aza. #HamasMassacre #HamasISIS pic.twitter.com/NmGBwmjCmG — Scott 🇺🇸 (@RandomHeroWX) October 10, 2023

Репортеры Reuters дополняют его слова собственными впечатлениями от увиденного в кибуце: «Смятая детская колыбель лежит возле сгоревшего дома. На улицах разбросаны трупы. Ряд мешков для тел — на открытой баскетбольной площадке. Смрад смерти везде». Боевики ХАМАС убивали людей в их кроватях, в комнатах-убежищах, в столовых, в саду.

Авидор Шварцман, который выжил во время атаки на кибуц Кфар-Аза, более 20 часов прятался с женой и годовалой дочерью в бункере своего дома, прежде чем их спасли израильские солдаты. Далее их глазам открылись сцены «настоящего ада», говорит мужчина. «Повсюду были тела. Повсюду трупы. Мы видели, как наш маленький кусочек рая был полностью сожжен — сожжен и весь в крови», — сказал он.

«Расскажите миру, что вы здесь увидели», — крикнул журналистам один из израильских солдат на месте трагедии, которого цитирует Reuters.