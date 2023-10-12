Россияне попали в огневой «мешок» возле Авдеевки 1 12.10.2023, 8:37

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Роман Свитан

Полковник ВСУ рассказал подробности о разгроме штурмового полка оккупантов.

Войска РФ усилили наступательные действия вблизи Авдеевки, там завязались серьезные бои. Пытаясь оцепить украинский гарнизон, оккупанты сами попали в артиллерийскую засаду.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии для «24 канала» отметил, что украинские защитники разбили россиян, попытавшихся наступать на Авдеевском направлении.

Как ВСУ разбили россиян у Авдеевки

Свитан отметил, что россияне около недели готовились к масштабному наступлению на Авдеевском направлении. Они задействовали там несколько батальонов, десятки танков и сотни БМП. Там были довольно серьезные бои.

По его словам, оккупанты начали двигаться с севера – из Красногоровки – на юго-запад. Они пытались окружить украинский гарнизон в Авдеевке. Но украинская разведка видела вражеское накопление сил и прекрасно понимала, каким может быть движение россиян.

«Они (россияне – 24 Канал) попали в огневой «мешок», в артиллерийскую засаду», – подчеркнул полковник запаса.

Он отметил, что россияне вели обстрел Авдеевки из жилых кварталов Донецка, Макеевки и Ясиноватой. В этих трех городах было много российских журналистов, вероятно, ожидавших ответки от ВСУ, чтобы снять и запустить в информационное пространство. Конечно, от украинских воинов не было ответа по этим городам.

Вместе с тем, заметил Свитан, все то количество боеприпасов, которое россияне ждали по Донецку, высыпалось на их войска, наступавшее из-под Красногоровки. Они были разбиты и половина полка просто осталась на поле боя.

Зачем Россия штурмует Авдеевку

Полковник запаса объяснил, что у оккупантов в районе Донецка сейчас одна основная задача – срезать плацдармы Марьинки и Авдеевки. Особенно второй, поскольку она расположена на высотах, господствующих над Донецком и Ясиноватой.

По его словам, то, что ВСУ занимают эти высоты, дает нам возможность удерживать ее уже 10 лет – россияне в течение этого времени не могут выбить оттуда украинские войска.

«Потому это, пожалуй, единственная такого рода серьезная попытка окружить наш Авдеевский гарнизон», – заявил Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что у нас там достаточно сил и средств. А украинские воины, удерживающие данное направление, – знают каждый куст, там все пристреляно. Преимущественно с помощью артиллерии ВСУ контролируют близлежащую территорию. Поэтому у врага ничего не выходит.