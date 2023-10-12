Израильское телевидение: Антисемитская пропаганда в Беларуси продолжается 12.10.2023, 11:29

6,226

В лукашистском Telegram-канале отвергают зверства палестинских террористов.

Израильская общественная вещательная корпорация KAN, одно из наиболее влиятельных СМИ Израиля, также обратила внимание на нарративы официальной белорусской пропаганды.

Внимание телевещательной корпорации привлекла публикация в телеграм-канале «Желтые сливы», в которой лукашисты назвали фейком новость о находке на юге Израиля тел 40 убитых ХАМАС израильских детей, часть из которых была обезглавлена.

«Антиизраильская пропаганда в Беларуси продолжается. Один из ресурсов, связанных с аппаратом Александра Лукашенко, заявляет, что массовые убийства мирных жителей, включая детей, на юге Израиля являются «выдумкой израильских журналистов, о которой ЦАХАЛ ничего не знает». При этом ЦАХАЛ вчера показал иностранным журналистам, что эта бойня действительно произошла.

Стоит отметить, что белорусская пресса занимает четкую антиизраильскую позицию, и в одной из ее редакционных статей один автор даже призвал сбросить атомную бомбу на Израиль», — заявила 11 октября израильская телевещательная корпорация KAN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».