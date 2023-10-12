ВСУ устроили разгром армии РФ под Авдеевкой: западные аналитики раскрыли детали

ВСУ устроили разгром армии РФ под Авдеевкой: западные аналитики раскрыли детали4
- 12.10.2023, 13:20
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За сутки оккупанты потеряли десятки танков.
Попытка наступления российской армии на Авдеевку обернулась сокрушительными потерями в бронетехнике ВС РФ.
Об этом сообщают военные эксперты, комментируя большое количество видео, появившихся накануне в Сети.
Наступающие россияне целыми колоннами бронетехники наткнулись на шквальный огонь ВСУ из всех видов оружия.
В результате Интернет заполонили кадры горящей техники россиян.
Платформа Geoconfirmed сообщает, что попытка наступления на Авдеевку может обернуться самыми тяжелыми потерями для россиян за весь период войны.
«Российское наступление в Авдеевке и Макеевке, похоже, сопровождается большими потерями техники. Судя по количеству распространяемых видеозаписей с видимыми потерями техники, это может стать самым дорогостоящим российским нападением с начала войны», - отмечено в сообщении.
«Россия, похоже, теряет чертовы тонны бронетехники при наступлении на Авдеевку», - пишет ОСИНТ-аналитик Бенджамин Питтет.
По данным украинского Генштаба, россияне за сутки потеряли 42 танка.