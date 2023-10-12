Кто игнорирует Путина? 1 Сергей Фурса

12.10.2023, 13:37

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Все идет по плану.

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. Все идет по плану. Путин спасает рубль и очень не хочет, чтобы он был 100+.

Поэтому каждый раз когда курс рубля подползает под 100, они придумывают что-то новенькое. Но это новенькое работает очень недолго. И со временем им надо придумать какие-то новые меры по спасению рубля.

То же самое будет с этим шагом. Временно это укрепило рубль, где-то до 97 рублей за доллар, но со временем природа возьмет свое. И природа рубля. И природа российского государства. И хорошо, что они по политическим причинам держат рубль. Потому что собственно держание рубля более вредно для российской экономики, чем его постепенная девальвация.

И на этом фоне Путин выступает и говорит, что российская экономика сильна как никогда. Да, очень-очень похоже. Именно так и ведет себя валюта страны, где с экономикой все в порядке.

А еще и диктатура какая-то корявая, российская. Несколько месяцев назад Путин и Ко собрали ведущий бизнес и приказали ему, но не официально, возвращать валютную выручку. И если ты нормальный диктатор, если ты все контролируешь и тебя все уважают, то этого должно хватить. Это какое-то неуважение к диктатуре, когда диктатор собрал бизнес, рассказал ему как действовать, а потом, со временем, когда бизнес так не действовал, вынужден уже официально менять правила. Тем более, что половина того бизнеса — это государственные компании, которые возглавляют твои друзья. И сейчас они просто игнорируют Путина. Ну, или слишком много долларов застревает где-то в виде рупий. И тогда Путина игнорируют не его друзья из государственных компаний, а его партнеры по Глобальному Югу.

Так что главный вопрос с курсом рубля заключается в том, кто именно игнорирует Путина. Все точно идет по плану.

И точно по плану продолжается отток капитала из России. Потому что выступления о растущих доходах простых россиян влияют только на тех простых россиян. А люди с деньгами все видят. И чтобы простые россияне этого не видели, приходится держать рубль по 100.

Сергей Фурса, New Voice

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