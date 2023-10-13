А там еще немного – и Прованс Ирина Халип

13.10.2023, 11:39

3,192

Ирина Халип

Летите, граждане, в Стамбул или Москву.

Читаю новости: национальная авиакомпания Черногории Air Montenegro в понедельник отправила самолет в Израиль, чтобы вывезти оттуда граждан своей страны. Во вторник ранним утром этот самолет благополучно приземлился в Подгорице. Кроме черногорцев, авиакомпания вывезла из Израиля граждан Хорватии, Албании, Словении, Косово, Сербии, Северной Македонии. МИД Черногории опубликовал в своем твиттере фотографию экипажа с подписью «Страна гордится вами!».

Вроде и небольшое событие, совсем не значимое на фоне того, что происходит в мире. Но это только на первый взгляд. Над черногорцами подтрунивает вся Европа из-за их неторопливого образа жизни в режиме «полако» (дословно – что-то вроде «полегче»). Экспаты в Черногории сначала бесятся, когда месяцами не могут решить простейший бюрократический вопрос, который в их странах решается за день, и не выносят постоянно звучащее «полако», пока не привыкают к этому и сами не переходят в тот же режим функционирования. Черногорцы никогда никуда не спешат, не пытаются откладывать на завтра то, что можно сделать через неделю, не понимают, зачем суетиться, когда можно расслабиться и смотреть на горы. Там государственные офисы работают максимум до двух часов дня (часто еще и с перерывом на обед), там никогда ничего не делается в срок. Там время так же бесконечно, как небо, и его никто не пытается экономить или использовать рационально.

И вот эта маленькая и совсем не процветающая балканская страна, в которой никто никуда не спешит, через день после атаки ХАМАСа на Израиль отправляет самолет за своими гражданами, которых, по подсчетам местных чиновников, в Израиле всего-то 20 человек. Заодно прихватывает граждан соседних стран, которые с благодарностью летят в Подгорицу, откуда до дома уже рукой подать. И не только соседних, кстати – несколько граждан США и Швеции тоже воспользовались этой возможностью выехать из Израиля. И еще одна важная деталь: флот национальной авиакомпании Черногории состоит из двух самолетов.

Два самолета, один из которых отправляется в эвакуационный рейс в ущерб регулярным рейсам и потере прибыли. Двадцать граждан, ради которых вся эта операция затевается. Граждан других государств спасают, не спрашивая паспорт. Черногория гордится своими пилотами, а граждане фотографируются во время полета с государственным флагом – они тоже гордятся. На следующий день, когда все будут в безопасности, они снова скажут «полако» и сядут пить кофе с видом на горы. Но в момент опасности всякое «полако» отменяется. Власть реагирует мгновенно, и никто не подсчитывает, стоит ли ради двух десятков душ гонять в горячую точку самолет, если их всего-то два на всю страну.

А тем временем белорусский МИД вместе со своим посольством – при том, что белорусов в Израиле наверняка уж побольше двух десятков, - на вопросы журналистов об эвакуации шесть дней подряд отвечал, что «прорабатывает этот вопрос» и что вся поступающая информация о гражданах Беларуси, обратившихся за помощью в эвакуации, «собирается и анализируется». К исходу шестого дня наконец приняли решение: да ну их, эвакуации не будет. Зато будет совет от МИДА: летите-ка вы, дорогие граждане, в Стамбул, Тбилиси или Москву, где у вас будет возможность пересесть на самолет «Белавиа», так и доберетесь домой. «А там еще немного – и Прованс».

Своих граждан вывезла, разумеется, не только Черногория. Самолеты в Израиль отправили Венгрия, Болгария, Румыния, Польша, Литва, Казахстан, Бразилия, Португалия – бессмысленно перечислять все государства, потому что главное – не их количество и не количество вывезенных граждан. Это просто еще один фрагмент пазла, который складывается в полное и глубокое равнодушие белорусских властей к своим гражданам. Главное – это паспорт им не выдать за границей, главное – в чужой телефон влезть в поисках экстремизма, главное – арестовать за фотографию с флагом. Столько работы, столько непосильных задач, что на всякую ерунду вроде спасения жизни граждан у власти не остается ни сил, ни ресурсов, ни желания. Граждане сами доберутся, не маленькие. А если что, до Стамбула и вплавь можно. Вода еще теплая, авось не простудятся.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».