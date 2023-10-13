Депортированная из Германии путинистка Прохорова прозрела, вернувшись в РФ 13.10.2023, 12:01

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Теперь плачется в соцсетях.

Скандальная россиянка Юлия Прохорова, которую изгнали из Германии за поддержку войны против Украины, теперь плачется в соцсетях.

Она жалуется, что совершила большую ошибку.

Откровенное видео ультрапатриотка записала на своем канале в Telegram. Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Зетница, вернувшись в Россию, начала «прозревать». Она признала, что сделала большую ошибку, когда поверила рассказам кремлевской пропаганды о величии России.

«У нас, скорее всего, будет все только хуже, хуже и хуже. Я полтора года назад поверила, что реально что-то может поменяться… Е*ать, я лох!» - заявила россиянка.

Прохорова также пожаловалась на то, что российские Интернет-сервисы, в отличие от «вражеского» YouTube, не платят создателям контента.

«На площадках «Дзен» и RuTube только они зарабатывают деньги. Всем тем, кто пилит видосики, как-то развивается, им урезают монетизацию, им ничего не платят. Все люди там работают бесплатно. Чисто на частной рекламе (можно зарабатывать - ред.), если будут вытягивать, а может, и не будут», - заявила ультрапатриотка.

Напомним, для россиянки Прохоровой закрыты двери в Германию.

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