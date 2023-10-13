Илон Маск анонсировал запуск связи для смартфона по Starlink

Илон Маск анонсировал запуск связи для смартфона по Starlink4
- 13.10.2023, 18:18
- 2,944
Как будет работать связь.
Проект Starlink американской компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, готовит к запуску услугу связи Direct to Cell через интернет-спутник для смартфонов. Она позволит обмениваться текстовыми, голосовыми и видео сообщениями пользователям телефонов с поддержкой технологии LTE.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Starlink.
В компании отмечают, что Direct to Cell работает с существующими телефонами LTE «везде, где есть небо».
«Никаких изменений в оборудовании, прошивке или специальных приложениях не требуется, что обеспечивает беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным», - подчеркивается в релизе.
Ожидается, что возможность обмениваться текстовыми сообщениями по Direct to Cell появится в 2024 году. А в 2025-м будет возможна голосовая связь, передача данных, видео, а также — соединение устройства IoT с общими стандартами LTE.