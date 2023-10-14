«Беларуская выведка»: Под Лиду доставлены ядерные боеприпасы, возможна атака на Сувалкский коридор 19 14.10.2023, 12:42

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Совбезы и Генштабы Беларуси и России прорабатывают операцию.

«Еще 20.10.22 мы сообщали о подозрительной активности на Гродненском участке границы ЕС. По мере сбора информации в течение года картина дополнилась важными фактами. Теперь мы можем заявить, что активность КГБ на Гродненском фланге являлась всего лишь частью рекогносцировки на местности и деталью большого плана», — пишет телеграм-канал «Беларуская выведка»:

— Теперь в дело вступил Генштаб Минобороны Беларуси. Стало известно, что Совбезы РФ и РБ совместно с Генштабом РБ и РФ отрабатывают сценарий ответа на возможную морскую, воздушную и наземную блокаду Калининградской области.

Ключевая роль в сдерживании противника и обеспечении прикрытия войск РФ, действующих в «коридоре», возлагается на войска РБ. Именно по этой причине в Лидский регион перемещена часть тактических ядерных спецбоеприпасов воздушного базирования.

КГБ зачищает Гродненскую область от потенциальных информаторов, способных «на земле» отслеживать перемещение войск. К работе подключено управление Военной контрразведки.

К коридору будут перемещаться тыловые части, пройдут масштабные учения РВ и А совместно с ССО РБ. Вероятнее всего активное перемещение ВС в новые районы сосредоточения начнется поздней весной 2024 г.

Важно отметить, что в Генштабе РБ значительно расширен штат мобилизационного управления, а также выделена специальная рабочая группа взаимодействия по подготовке войск к совместной стратегической наступательной операции по деблокаде Калининградской области РФ.

Сотрудники именно этой группы чаще других военнослужащих ГШ выезжают в Москву для совместной работы.

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