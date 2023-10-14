Путин стал невъездным в Армению 14.10.2023, 14:00

Президент страны официально утвердил ратификацию Римского статута.

Президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

Об этом сообщает сайт президента Армении.

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления «О признании задней силой юрисдикции Международный уголовный суд Республикой Армения» на основании статьи 12, часть 3 Статута», - пишет пресс-служба сайта.

Что предшествовало

3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут. Согласно нему, страна обязалась выполнять все решения Международного уголовного суда.

Также следует напомнить и о том, что в марте текущего года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей.

Главу Кремля обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

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