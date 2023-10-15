Нападение из Беларуси: ранен польский пограничник 4 15.10.2023, 10:31

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Патрульный получил травму ноги.

На участке Бяловежа на польско-белорусской границе группа иностранцев бросала ветки и камни в польские патрули. Один из сотрудников пограничной службы Польши получил травму ноги.

За минувшие сутки на территорию Польши пытались незаконно проникнуть 59 иностранцев, среди которых – граждане Сирии, Ирана и Сомали, сообщает польская Погранслужба.

На латвийско-белорусской границе задержаны 64 человека, на литовско-белорусской незаконных пересечений не зафиксировано.

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