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Нападение из Беларуси: ранен польский пограничник

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  • 15.10.2023, 10:31
  • 15,130
Нападение из Беларуси: ранен польский пограничник

Патрульный получил травму ноги.

На участке Бяловежа на польско-белорусской границе группа иностранцев бросала ветки и камни в польские патрули. Один из сотрудников пограничной службы Польши получил травму ноги.

За минувшие сутки на территорию Польши пытались незаконно проникнуть 59 иностранцев, среди которых – граждане Сирии, Ирана и Сомали, сообщает польская Погранслужба.

На латвийско-белорусской границе задержаны 64 человека, на литовско-белорусской незаконных пересечений не зафиксировано.

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