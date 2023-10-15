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СМИ: Российские оккупанты отступают в районе Копаней

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  • 15.10.2023, 17:10
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СМИ: Российские оккупанты отступают в районе Копаней

ВСУ продвинулись северо-западнее села.

Подразделения российской армии отступают на Запорожском направлении фронта, оставляя позиции к северу от населенного пункта Копани. Отступление оккупантов происходит на фоне плотного артиллерийского огня украинской армии, пишет «Диалог».

Также зафиксировано продвижение передовых подразделений ВСУ к северо-западу от Копаней. Об этом пишет украинский военный эксперт Артем Кравчук в Telegram-канале, публикуя геолокацию и карту отступления российских подразделений.

«Российские войска покидают свои позиции на севере от н.п. Копани под плотным огнем украинской артиллерии.

Также зафиксировано продвижение ВСУ северо-западнее села», - добавляет он. Эксперт подчеркивает, что российские военные строят грамотные опорные пункты, штурм и уничтожение которых является сложной задачей.

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