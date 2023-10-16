В Польше и правящая партия, и оппозиция заявили о готовности создать правительство 16.10.2023, 7:41

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Данные экзитполов пока на стороне оппозиции.

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о готовности сформировать новое правительство после парламентских выборов в Польше 15 октября. Об этом он сказал в эфире Polsat News после объявления результатов экзитпола.

Лидер оппозиции. экс-премьер-Польши Дональд Туск также заявил, что его «Гражданская платформа» (ГП) в ближайшее время вместе с партнерами сформирует новое правительство. Видеозапись со штаба «Гражданской платформы» опубликовано в (xhttps://twitter.com/Platforma_org/status/1713630347865231665?s=20) политсилы.

Судя по данным экзитпола, шансов на создание правительства больше у оппозиции.

После опросов на проходит пять партий. Согласно опросу, побеждает правящая партия «Право и Справедливость» —36,8%.

Высокий результат показала оппозиционная «Гражданская коалиция», в которую входит партия экс-премьера Польши Туска «Гражданская платформа» — 31,68%.

Третий результат показала партия «Третий путь» — 13,0%.

Четвертое место у «Левых» — 8,6%.

Пятое — правопопулистское объединение «Конфедерация» — 6,2%.

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