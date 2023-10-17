В Варшаве запускается белорусский музыкальный театр 1 17.10.2023, 17:25

Можно принять участие в бесплатных мастер-классах по игре на гитаре, вокалу, хореографии.

На базе варшавского клуба «Сцена Хмельна» (ул. Nowy Swiat 27а) запускается музыкальный театр Романа Орлова «Чародей».

Организаторы рассказали сайту Charter97.org о планах на ближайшие недели и месяцы:

- С 15 октября до 6 декабря по понедельникам в 17:00, субботам в 15:00 и воскресеньям в 15:00 на «Сцене Хмельной» проходят бесплатные мастер-классы по игре на гитаре, вокалу, хореографии. «Чародей» ждет всех желающих вне зависимости от возраста, пола и вероисповедания.

Но самое важное, что 9 и 10 декабря можно выйти на сцену в рамках предрождественских показов мюзикла «Чародей».

«Уже начинаются открытые репетиции, спешите влиться в коллектив, это действительно уникальный шанс, который абсолютно бесплатен», - подчеркивают организаторы.

Отметим, что «Чародей» - это белорусский мюзикл о жизни и приключениях знаменитого полоцкого князя Всеслава Брячиславича Чародея.

Автором музыки, текстов и либретто является белорусский музыкант и композитор Роман Орлов.