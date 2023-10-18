Путин такой же нелегитимный диктатор, как и Лукашенко 5 Леонид Невзлин

18.10.2023, 14:35

4,300

Леонид Невзлин

Выборов в России давно нет.

«Легитимным президентом» назвала вчера диктатора и военного преступника Путина бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью «Новой газете. Европа».

Всему миру известно, что Путин — диктатор, удерживающий власть силовым путем. Выборов в стране давно нет, реальные кандидаты от оппозиции не допускаются к участию, а результаты фальсифицируются. Тюрьмы заполнены политзаключенными, в стране развязан настоящий террор. В этом Путин ничем сегодня не отличается от такого же нелегитимного Лукашенко.

Путин — военный преступник, который почти два года ведет кровавую войну против Украины. Однако Тихановская, сама себя именующая «демократическим лидером» Беларуси, продолжает называть его легитимным президентом РФ. Несмотря на войну и фактическую оккупацию тем же Путиным самой Беларуси, которую сегодня используют как военный плацдарм Кремля.

Меня давно занимает вопрос: а не является ли сама Тихановская проектом того же Путина, вернее, российских и белорусских спецслужб, которые, как известно, давно работают как одна контора? Революция ею и ее окружением бездарно слита, тысячи белорусских патриотов сидят по тюрьмам, а девушка занимается имитацией борьбы на Западе, неплохо устроившись за счет наивных европейцев. Лукашенко же чувствует себя абсолютно спокойно, с такой «оппозицией» его власти точно ничего не угрожает.

P.S. Это не первый подобный пассаж Тихановской. Перед войной она многократно обращалась к российскому диктатору за поддержкой, называя Путина «мудрым».

Леонид Невзлин, X (Twitter)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».