Чья эскадра на горизонте? 1 Владимир Халип

19.10.2023, 16:32

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Владимир Халип

Все начиналось как-то непредсказуемо.

И отчасти тревожно. На кремлевско-бункерном сайте появилось странное сообщение. Будто вождь всех обиженных и недовольных вдруг спохватился и начал обзванивать лидеров арабских государств. Связался заодно с президентом Ирана. И с премьер-министром Израиля Биньямином Нитанияху поговорил. Выразил соболезнование родным и близким израильтян, погибших во время вторжения боевиков. И даже, как утверждает это до крайности взвешенное сообщение, «акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети».

Да что это с ним? В первый день вторжения орды из Газы, когда журналисты и политики пытались услышать и его мнение по поводу внезапного начала этой войны, дальше пресс-секретаря никому пробиться не удалось. Информационная ценность добытых сведений была ничтожной. И это неспроста. Оказалось, что чиновники все еще «изучают действия сторон конфликта». Выверяют, сопоставляют факты. Кому-то еще неизвестно, как важна для кремлевских властей безупречная достоверность?

И только на десятый день появилось это странное сообщение. Так долго размышляли? Или просто вспомнили внезапно, что надо бы как-то и себя обозначить. А то ведь, того и гляди, могут запросто арбитра высочайшей справедливости бесцеремонно оттеснить на уровень массовки. Текст появился на сайте в 18.20. Это значит, все происходило почти на чемоданах. Надо же, какая прыть! На следующий день он уже поднимался по ковровой лестнице навстречу Си Цзяньпину и его жене, приветствовавших гостей. Итак, Пекин. Форум «Один пояс – один путь». Успел, вписался.

Вот так и жизнь проходит. Стремительно. Безоглядно. От саммита к саммиту. Вчера в Сочи. Сегодня в Пекине. А завтра… Вот об этом не надо. А то ведь кто знает, не околачиваются ли где-то на неведомых путях те самые, с ордером. Из-за этого даже поездку в ЮАР на саммит БРИКС, до крайности важную для него, пришлось отменить. Кто знает, не подстерегают ли где-то там все те же, гаагские, с их зловредной бумажкой с печатями.

На форум были приглашены 110 стран. И можно было просто потеряться в толпе. Но как в таком случае подчеркнуть исключительную значимость кремлевского правителя? Однако сопровождавшие его журналисты мгновенно решили эту проблему. Оказалось, что госсекретаря США Энтони Блинкена, посетившего Пекин в июне, тут встречали без красной дорожки. А вот перед московским гостем ее раскатали щедро. Это ли не знак особого уважения и признания. Однако на этом все нештатные знаки внимания почему-то закончились.

Он привез с собой в Китай большую и ловкую команду нужных людей. Почти вырисовывалось уже подписание нового договора на поставку газа. И строительство газопровода «Сила Сибири-2». Это компенсировало бы чудовищные дыры в бюджете, возникшие из-за потери газового рынка в Европе. Финансисты уже подсчитывали возможную прибыль. Да и он сам уверял Си Цзяньпина, что проект газопровода почти готов. Но энтузиазм китайских партнеров внезапно угас. И пришлось думать о том, а не рвануть ли заодно и к товарищу Ыну. А вдруг там что-то обломится. Хотя бы ящик снарядов или горстка патронов. Даже самая малость кстати сейчас в хозяйстве. Потому что под Авдеевкой, где на российском фронте был уже запрограммирован внезапный прорыв, снова все пошло прахом.

И вот в такой ситуации надо еще думать о Палестине. Что там у них в катакомбах? За ними нужен постоянный надзор. Вечно какие-то сюрпризы. То в самый разгар секретнейшей спецоперации вздумают вдруг разразиться в благодарности открытым текстом в прямом эфире, то в эпизоде с проломом пограничных заграждений вдруг послышатся команды инструктора. Или куратора. А то просто какого-нибудь наблюдателя из мест весьма отдаленных. И как это еще они на обычный мат перейти не додумались?

Все же продумано было до мелочей. И звонки арабским лидерам перед отъездом на форум, почти с порога, в общий хор глубокой озабоченности вписывались удачно. И даже решение почти неразрешимой проблемы наметилось четко, и сформулировано было конкретно. «Россия предлагает гуманитарное перемирие и введение режима прекращения огня, чтобы стабилизировать обстановку».

Однако в политике голый крючок не всегда уместен. На ближневосточном направлении уже стали реальностью две авианосные группы. И английская эскадра в придачу.

А где-то на балтийском берегу открывали памятник. Неподалеку от могилы Канта. Того самого, который пытался рассказать о звездном небе над головой и о нравственном законе внутри нас. Однако человечество слушало все это спустя рукава. А вот того толстого мужика, которого увековечили на постаменте чиновники, русскомирные граждане слушают и поныне. Потому что генерал-губернатор. И к фамилии его заурядной – Муравьев – добавилось со временем еще и прозвание по призванию: Вешатель.

Шел колючий дождь. Было ветрено и сумрачно. Какой-то хилый флотский оркестрик пытался выдувать духоподъемный марш. Местный губернатор комкал речь. А новый памятник карателю, освобожденный от брезента, смотрел с надеждой в сумрачную даль и не иначе убеждался, что империя не кончается нигде. Представителей «Хамаса», «Хезболлы» и «Исламского джихада» на торжестве не дождались. Не те времена.

Чья-то эскадра уже четко обозначилась на ближневосточном горизонте.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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