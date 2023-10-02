Эти советы помогут сохранить яркость экрана смартфона 2.10.2023, 10:10

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Сделайте это, пока еще не поздно.

Выгорание экрана – это явление, которого полностью избежать производители еще не научились. Причем, произойти это может в любой момент и с любым смартфоном, несмотря на его премиальность.

Проблема выгорания дисплея хоть и не критическая, но очень неприятная штука, пишет УНИАН. Как правило, этой проблеме подвержены смартфоны с AMOLED-матрицей. Они хоть и практически во всем лучше IPS-альтернатив, но у них есть существенный недостаток – выгорание. Впрочем, есть сразу четыре лайфхака, которые помогут спасти экран вашего девайса от выгорания.

Первый совет: хотя бы раз в две недели меняйте экранную заставку. А еще лучше используйте полностью черные обои. Это поможет равномерно распределить нагрузку на экран и предотвратить выгорание.

Второй совет: активируйте полноэкранный режим для наиболее популярных приложений. Статус-бар – панель экрана, которая больше всего подвержена выгоранию. В полноэкранном режиме часы и иконки уведомлений вверху экрана скрываются.

Третий совет: ограничьте время работы функции Always-On Display. Это удобная фича, но она тоже может привести к выгоранию экрана. Вдобавок с ней смартфон разряжается в 3-5 раз быстрее.

Финальный и самый важный лайфхак: уменьшите яркость дисплея. Высокая яркость может привести к выгоранию экрана. Проще говоря, чем ярче подсветка, тем скорее выцветают пиксели. Оптимальное значение – не больше 50%.

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