Рекордные расходы на войну обвалили российский госдолг 2.10.2023, 14:52

Паника на рынке может начаться в любой момент.

Пока российские власти излучают оптимизм в связи с тем, как хорошо экономика проходит кризис, рынок этот оптимизм теряет. Цены государственных облигаций стремительно падают, а доходности, соответственно, растут, пишет The Moscow Times.

С ускоряющейся инфляцией рынок свыкся, рассчитывая, что ЦБ рано или поздно справится с ней, пусть даже ценой более высокой ключевой ставки на более долгий срок. Доходности ОФЗ росли, но прежде всего коротких бумаг: в более долгосрочной перспективе рынок верил, что ЦБ обуздает инфляцию и начнет снижать ставку. Но проект бюджета с резким ростом расходов в следующем году заставил пересмотреть взгляд на перспективы экономики и рынка. Министр финансов Антон Силуанов предельно откровенно охарактеризовал бюджет, как «все для фронта, все для победы», напоминают аналитики MMI. Остальное, получается, – по остаточному принципу.

«Бюджет-2024 – событие из разряда «game changer», требующее пересмотра прогнозов. Ранее Минфин обещал сохранить неизменными расходы в 2024 году», – констатирует основатель УК «Ари капитал» Алексей Третьяков.

«Шокирующие новости (инфляция, тарифы, бюджет) значительно усилили давление на рынок ОФЗ, в результате чего вся кривая ушла выше 12%, пишут аналитики MMI. Повышение доходности длинных бумаг выше 12% стало для них стало сюрпризом: «Рынок говорит нам, что не верит в возможность обеспечить макростабильность в воюющей стране». Все эти факторы отразятся в свое время на российском финансовом рынке, согласен Третьяков, по мнению которого, долгосрочные ОФЗ уже не выглядят так привлекательно, какими казались две недели назад. Он сокращает длинные ОФЗ в облигационных фондах компании.

Ценовой индекс гособлигаций RGBI стабильно падает. С 127 пунктов в начале августа он в пятницу упал ниже 120, а сегодня опускался ниже 119. Не помогло и решение Минфина сократить выпуск ОФЗ в этом году на 1 трлн руб., отмечают аналитики MMI. Сокращение произошло из-за проблем с размещением бумаг по приемлемым для Минфина ставкам, а на следующий год план заимствований резко возрастет – до более 4 трлн руб. Вместе с госдолгом возросло давление на рубль, доллар на этой неделе, по-видимому, вновь будет штурмовать отметку 100 руб./$, отмечают аналитики MMI. Налоговый период позади, и сегодня доллар торгуется выше 98,5 руб. «Паника на рынке может начаться в любой момент», – предупреждают аналитики MMI.

По их мнению, «крах госдолга сигнализирует о неверии рынка в возможность обеспечения макростабильности в воюющей стране». Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков считает такие оценки излишне эмоциональными: «5-летняя доходность на уровне 12% близко ничего подобного не говорит». За последние пять лет ставки несколько раз были выше 12%, но неизменно довольно быстро возвращались обратно. Львиная доля роста доходностей ОФЗ с середины прошлого года, по оценке Исакова, связана с ростом ставки ФРС США и доходностей американских госбумаг: разница вернулась к норме, а потом выросла «с учетом более высокого уровня риска и исчезновения консервативного крена в бюджетной политике с 2020 года».

В этом и проблема: о бюджетном консерватизме с учетом резкого увеличения расходов можно забыть. «Это уже не тот Минфин, который обычно занижал доходы и выбирал консервативный прогноз по экономике», – говорила главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец. Кажется, такого не ожидали даже в ЦБ. После публикации ключевых параметров бюджета-2024 Центробанк обновил уже внесенные в Думу «Основные направления единой денежно-кредитной политики» на 2024-2026 годы, добавив, в частности, такой комментарий: «Новые проектировки Минфина свидетельствуют о более существенном бюджетном импульсе <…> чем заложено в текущий макроэкономический прогноз Банка России. Это, в свою очередь, может вести к бóльшим проинфляционным рискам на среднесрочном горизонте. Банк России учтет новые параметры бюджетной политики при подготовке макроэкономического прогноза и принятии решения по ключевой ставке в октябре».

ЦБ надо двигать ставку на 15%, призывают аналитики MMI (заседание запланировано на 27 октября). Это стало бы ударом по рынку ОФЗ и привело бы к еще большему росту доходностей. Но рынок все больше опасается, что инфляция выйдет из-под контроля. «Значительное увеличение прогнозируемых ненефтегазовых доходов при слабо растущей экономике означает увеличение налоговой нагрузки, но главным налогом, скорее всего, станет инфляционный. Новой «нормальностью» может стать инфляция 10-12%», – пишет Третьяков.

Веру в то, что все скоро образумится, кажется, теряет и население. Последний опрос зафиксировал резкий – на 1,9 п. п. до 11,4%, максимум с начала года – рост долгосрочных (на пять лет вперед) инфляционных ожиданий населения. Это важный показатель, объясняют аналитики «Твердых цифр»: он отражает степень веры людей в то, что Центральный банк сможет устойчиво сохранять инфляцию вблизи цели.

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